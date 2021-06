Investiční zlato a investiční stříbro se hodí i do vašeho portfolia

Drahé kovy jsou považovány za vhodné komodity pro dlouhodobé uchování našeho majetku

Investiční zlato a investiční stříbro nás mají schopnost ochránit před inflací. Ta už se rozbíhá. Nemusíte být znalým ekonomem, abyste si kolem sebe všimli, jak radikálně rostou ceny. Jen od dubna se naše úspory v bance znehodnotili kvůli inflaci o 3,1 %. Podle odborníků je to jen začátek. Dobrou volbou je investice do zlata. Investiční zlaté slitky jsou ideální formou uložení našich peněz tak, abychom je ochránili před inflací. Peníze na bankovním účtu takto chráněny nejsou. Neexistují úroky, které by byly schopny inflaci dorovnávat. Jiné investice, třeba do akcií, jsou příliš rizikové a pokud do nich investujeme, tak rozhodně ne vše. Investiční zlato by mělo v portfoliu tvořit až 30 % našeho majetku. S nákupem vám poradí společnost AuPortal, která je předním obchodníkem s investičními kovy v České republice i na Slovensku.

Dobrou alternativou je investiční stříbro

Investiční stříbrné svitky rovněž zakoupíte na AuPortal. Dobré je si uvědomit, že cena stříbra se přece jen odvíjí od jiných parametrů, než je tomu u zlata. Zatímco cenu zlata bude hnát v nejbližší době nahoru zájem o zlato z důvodu rostoucích cen, inflace a snahy investorů ochránit svůj majetek, cenu stříbra ovlivní oživení především průmyslová produkce. S ní je zájem o stříbro spojený.

Právě nyní je ideální doba vyměnit své úspory v bance za investiční zlato a investiční stříbro

Co si vybrat? Klidně obojí. Stříbro má svůj růst téměř jistý, protože oživování průmyslové výroby je nezbytností. Zlatu bude do budoucna nahrávat i jeho zhoršující se dostupnost. Kvalitní ložiska zlata ubývají a nové nejsou. To podle odborníků zaručí, že cena zlata neklesne, naopak razantně poroste. Výhodou investice do zlata je i to, že právě investiční zlato je při nákupu osvobozeno od DPH. U stříbra to tak není.

Investice mohou být i krásné

Zajímavou formou investice jsou rovněž sběratelské zlaté mince a sběratelské stříbrné mince. Jejich cena se odvíjí nejen od ceny zlata a stříbra na trhu, ale i od jejich sběratelské a umělecké hodnoty. Jde o skutečně krásné kousky, které ocení nejen numismatici. Jsou typem na krásný a hodnotný dárek, ale i možností, jak investovat do něčeho, co se může stát našim hobby – do sběratelských mincí či medailí.