Jak udržet pořádek ve fotkách a bezpečně je zálohovat

Dávno jsou pryč časy, kdy se vzpomínky ukládaly do analogových fotoaparátů a každý domov měl velkou skříň plnou starých alb. Dnes máme v rukou mobilní telefony s obrovskou pamětí a nemusíme se starat, jestli touto fotkou stojí za to "plácat" políčko kinofilmu. I když můžeme technologický pokrok vnímat pozitivně, s rostoucím množstvím fotografií se musíme častěji zabývat otázkou, jak udržet přehled ve svých vzpomínkách a zálohovat je co nejbezpečněji