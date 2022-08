Jak zjistit, že je váš známý v insolvenci? Existuje na to jednoduchý postup. A je zadarmo!

Občas se zkrátka potřebujete přesvědčit o tom, že člověk, kterému se chystáte půjčit peníze, je vrátí. Nebo jste si našli svůj nový vysněný protějšek a zajímá vás, jaká je jeho finanční situace. Jedním z takových vodítek může být právě insolvenční rejstřík, který takové údaje prozradí vcelku snadno.

Dopátrejte se pravdy!

Stačí vám přitom znát jméno, v případě, že má člověk příjmení obvyklé a vyskočí na vás až příliš záznamů, lze dále specifikovat. Ale obecně si skutečně vystačíte z toho, co víte například ze sociálních sítí. Pak už si ze záznamů vyberete podle města, odkud ho znáte, podle ročníku či dalších specifik.

Insolvenční rejstřík přitom nabízí v plné verzi i původní insolvenční návrh, kam žadatel podrobně vypisuje, jak se do tíživé situace dostal. Dozvíte se tak, komu dluží a kolik, kdy takový dluh vzniknul, od kdy ho neplatí a zda již některé se závazků přešly do exekuce. Dále je v insolvenčním rejstříku podrobný záznam dlužníkova chování v insolvenčním řízení, bývají tam pracovní smlouvy s výší mzdy či další údaje o příjmech.

Všechny přílohy jsou dostupné

Formulář najdete ZDE.

A tam už stačí, když zadáte, co víte. Pokud je vaše zadání až příliš obecné, insolvenční rejstřík vás upozorní a vyzve vás k doplnění dotazu. Ukáže vám to nejen spisovou značku řízení, ale také rodné číslo, případně datum. Podle toho můžete snadno ověřit, jestli právě tento dlužník je ten, kterého hledáte. Veškeré přílohy a komunikaci se soudem najdete v detailu řízení.

V oddíle A jsou dokumenty týkající se řízení do úpadku, to znamená do vydání usnesení o úpadku. V oddíle B naleznete věci, které jsou aktuální pro probíhající řízení. V oddíle P jsou přihlášky věřitelů, to znamená, komu ten člověk dluží, kolik, jaké tam jsou úroky apod. Může se stát, že budou některé údaje zamazány z hlediska ochrany osobních údajů, nesnižuje to ale informační hodnotu. Většinou se jedná například o aktuální příjem, bankovní účty apod.

Nezapomeňte ale, že exekuce tam nenajdete. Registrů pro ověření exekucí existuje na internetu plno, jsou ale obvykle placené. Exekuce, které došly až do insolvence, v insolvenčním rejstříku najdete.

