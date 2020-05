Jedinečný zámek, který okouzlí: Václav Antonín Chotek udělal Veltrusy nezapomenutelné

První písemné zmínky o Veltrusích pocházejí ze 13. století. Samotné jádro města se rozkládalo kolem kostela a tvořilo přibližně oblouk daný dnešními ulicemi Třebízského, Komenského, Fr. Šafaříka a Palackého. Na ně pak navazoval stavební rozvoj především od konce 19. a v průběhu 20. století, kdy se město rozšiřovalo jižním směrem.

Ve 21. století pak začala výstavba nové části Veltrus, která se liší svou stavební rozmanitostí od běžných satelitních sídlišť a vhodně navazuje na původní ráz osídlení, který je daný především menšími rodinnými domy, které jsou obklopené zahradami a zelení.

Velmi uklidňující prostředí

Veltrusy i díky tamnímu parku a zámku tvoří výrazně rekreační prostředí, ve kterém se dá skvěle relaxovat. Vymyká se značně industrializovanému okolí krajiny a umožňuje návštěvníkům historických památek odpoutat se od shonu dálnic, parkovišť a obchodních center. Umožňuje ale také naplňovat i běžné potřeby osvěžení a uvolnění.

Veltrusy jsou dostupné z dálnice D8 od Prahy nebo Lovosic. Autobusová spojení s Prahou, Kralupy nebo Mělníkem provozuje převážně PID. Vede tu také cyklotrasa č. 2 Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves - Veltrusy - Mělník - Ústí nad Labem a modrá turistická značka Kralupy nad Vltavou - Veltrusy - Nelahozeves.

Město bylo ušetřeno jak panelové výstavby, tak i většího průmyslu, který často narušuje životní prostředí. Kromě obchodů s potravinami a několika restaurací je tu pošta, lékařské ordinace pro děti a dospělé, lékárna, cukrárna, kavárna, autoservis, benzinová pumpa, prodejna sanitárního zboží a čerpadel, prodejna průmyslového zboží, květinářství, kadeřnictví, zahradnictví, dvě sportovní hřiště a sokolovna, městská knihovna, rodinné centrum Havránek a v neposlední řadě také mateřská a základní škola.

V roce 2010 byla otevřena v budově MěÚ na Palackého ulici také Výstavní síň Ladislava Čepeláka, která je pojmenována po místním rodákovi a významném malíři a grafikovi.

Zámek s obrovským parkem

Jedná se o vrcholně barokní stavbu, jejíž založení se datuje k roku 1704. V tomto období hrabě Václav Antonín Chotek nechal na břehu řeky Vltavy, nedaleko Veltrus, postavit malý lovecký zámeček. Původní stavba od architekta Giovanni Battisty Alliprandiho s čestným dvorem, osazeným sochami Ferdinanda Kuena a Matyáše Bernarda Brauna, se brzy zvětšila do dnešní podoby a je velmi zachovalým komplexem pozdně barokní architektury. „Je to tam opravdu dokonalé, velmi doporučuji. My tam jezdíme pravidelně s celou rodinou,“ usmíval se a zároveň zval Matěj Stodola z Tábora, který neváhá ujet 120 kilometrů.

Zámek je dnes obklopen romantickým parkem, který je volně přístupný veřejnosti od roku 1796. Patří dokonce mezi pět nejstarších přírodně krajinářských parků v českých zemích. Rozlohou, která je skoro 300 hektarů, je u nás dokonce parkem největším.

Jsou tu i další památky

Kromě zámku je možné ve městě najít i několik zajímavých památkových objektů. Jedním z nich je kostel Narození sv. Jana Křtitele z 1. poloviny 14. století. Zajímavá je také nenápadná tzv. Kaple Kinských (jinak též Pohřební kaple svatého Kříže), což je empírová stavba, která se nachází na rohu ulic Fr. Šafaříka a Čelakovského a upomíná na tragickou smrt hraběte Ferdinanda Kinského, který byl účastníkem protinapoleonských válek, který zde utrpěl v roce 1812 smrtelné zranění, když spadl z koně.

Atraktivní je také novodobá technická památka, kterou je železný most a jez na Vltavě s plavebními komorami mezi Veltrusy a Miřejovicemi, který byl vybudovaný spolu s vodní elektrárnou v první třetině 20. století.

