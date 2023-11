Nejhorší sériová vražedkyně je na svobodě. Měla systematicky zabíjet své čtyři děti

Čtyři mrtvé vlastní děti, odsouzení a čtyřicet let „natvrdo“. Život Kathleen Folbigg se ale možná mohl odehrávat úplně jinak, kdyby před dvaceti lety odborníci věděli to, co znají dnes. Zdá se totiž, že Australanka byla odsouzena neprávem. Někteří lidé jí však nevinu nevěří a tvrdí, že jí „titul“ nejhorší sériové vražedkyně v historii země stále náleží.