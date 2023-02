Největší plavidla světa: Kolosální nákladní tanker, jachta mrtvého miliardáře a loď velká jako město

Lodní doprava má hned několik specifických účelů. Na palubě plovoucího dopravního prostředku se tak plaví pasažéři z bodu A do bodu B, převážejí se kontejnery se zbožím do největších přístavů světa nebo se strategicky přemisťuje vojenský arzenál tam, kam je zrovna potřeba. Opomenout však nelze ani soukromé jachty, kterými se chlubí ti největší boháči světa. Která unikátní plavidla jsou vůbec největší na světě?

Výlet v trochu jiném stylu

Na pomyslném prvním místě mezi výletními loděmi je dnes chlouba francouzských inženýrů Symphony of The Seas či Harmony of the Seas. Samotná stavba tohoto giganta trvala neuvěřitelné tři roky a vlastníka, kterým je Royal Caribean Cruises, stála 1,35 miliardy amerických dolarů.

Délka 362 metrů a hmotnost 228 tisíc tun hovoří za vše. Tedy ne tak docela. Loď je schopná pojmout až 6 680 cestujících a služby pro ně zajišťuje přes 2 000 členů posádky. Servis tohoto unikátního plavidla nabízí služby v podobě 23 bazénů, obřího tobogánu, lunaparku, baseballového hřiště, kasina či divadelního sálu. Za zmínku také stojí „ulice“ s živými stromy.

Největší nákladní loď

Vytvořit tak obrovskou nákladní loď, že se samotní rejdaři obávali, že s ní nebude kde přistát, je dostatečným důvodem k pozornosti. Ano, nákladní loď MSC OSCAR se chlubí nosností až 200 tisíc tun a na její palubu by se vešlo až 40 tisíc automobilů. Na délce 395 m uveze neuvěřitelných 19 224 normovaných kontejnerů.

Stavba stála výrobce 140 milionů dolarů a není žádným překvapením, že loď je schopná zaparkovat jen v těch opravdu největších přístavech na světě.

Není jachta jako jachta

Pokud jste na dovolené v Chorvatsku obdivovali nádherné a velké jachty prominentních boháčů, jedna je všechny šoupne do kapsy. Tato „lodička“ se vyráběla tři roky. Stála 440 milionů liber, je delší než jakákoliv druhá výletní loď a sesadila z trůnu jachtu Eclipse ruského oligarchy Romana Abramoviče. Zadavatelem této neuvěřitelné jachty byl Khalif bin Zayed Al Nahyan, který stál v čele Spojených Arabských Emirátů (zemřel 13. května loňského roku).

Luxusní plavidlo o délce 180 metrů se jmenuje Azzam a v jeho nitru najdete několik desítek bohatě vybavených kajut a jednu malou ponorku. Dvě plynové turbíny zajišťují dva dieselové motory a 95 tisíc koní je schopno rozburácet celý stroj až k rychlosti 60 km/h.

Válka na lodi

Američané jsou rádi, když mohou potvrdit svoje prvenství na všech frontách. Ne vždy se jim to u každého oboru povede, ale co se týče vojenské lodi, tak bychom jen těžko hledali důstojnou konkurenci. Není náhoda, že vojenský průmysl patří mezi největší investice USA.

To dokazuje jejich třída letadlových lodí Nimitz. USS Nimitz (CVN-68) disponuje úctyhodnou délkou 333 m a šířkou 77 metrů. 4 obrovské turbíny zajišťují dva jaderné reaktory a na palubu se vedle sebe seskupí 90 letadel či vrtulníků. Nejedná se však pouze o jednu unikátní loď, protože USA jich vytvořila rovnou deset. Válka na moři s USA se tak rozhodně nemusí vyplatit. Doufejme tedy, že jejich budoucnost je spíše někde v poklidném, dobře chráněném přístavu.

