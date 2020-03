Romantické plavby, které se změnily v horor. Výletní lodě v karanténě uvěznily tisíce lidí

Grand Princess nakonec doplula do přístavu v Oaklendu

V současné chvíli se v přehledu nejvíce nakažených národů najde speciální kolonka s názvem výletní lodi Diamond Princess. Loď, která se soustředila hlavně na plavby v Asii se dostala do velkých problémů právě v rámci nákazy koronavirem. O měsíc později jí následovala další princezna, která zůstala v karanténě u amerického pobřeží. Nevýslovný horor na vlnách odnesli pasažéři rozsáhlou nákazou a někteří pandemii koronaviru dokonce podlehli.

Nákaza z Hong Kongu

Měla to být krásná romantická plavba po moři. Luxusní vybavení, noblesní servis, noblesní restaurace, mnoho zábavy pro volný čas a hlavně hypnotický klid nekonečných obzorů moře. Podobným způsobem si pravděpodobně vysnili pasažéři lodě Diamond Princess svojí očekávanou plavbu. Vše nasvědčovalo tomu, že se tak i stane, ale žijeme v době, kdy nám všem život ovlivňuje koronavirus.

V tomto případě vede cesta nákazy do Hong Kongu, odkud pocházel osmdesátiletý pasažér. Ten se nalodil v Jokohamně a cestoval do Hong Kongu, kde šest dní po opuštění lodi navštívil nemocnici, aby si nechal udělat testy na koronavirus. 1. února se potvrdilo, že je nakažený, ale infikovaná loď se vydala na další cestu. Od 4. února byla loď v karanténě a celkem se nákaza rozšířila mezi 712 lidí.

Následně je čekal měsíc hrůzy. Panika, strach a evidentní kolaps některých nakažených na klidu nepřidal. Na lodi v té době bylo neuvěřitelných 3 711 pasažérů včetně posádky a všichni čekali v karanténě, co s nimi bude. Následkem virového onemocnění zemřelo 7 lidí a 100 se vyléčilo.

Vylodění pasažérů proběhlo definitivně 1. března. Některé země se o příslušníky svého národa postaraly tak, že jim zajistily karanténu ve vlastní zemi. Děsivé vzpomínky na plavbu Diamand Princess však nikdy nezapomenou.

U břehů Kalifornie

Podobný scénář se stal na lodi Grand Princess stejné společnosti jako v předchozím případě. Ta ve dnech 11. až 20. února na plavbě do Mexika hlásila dva nakažené cestující koronavirem. Oznámení přišlo v březnu, kdy se loď blížila k San Franciscu s 2 500 tisícem cestujících. Mnoho z nich s vědomím nastalé situace hlásili příznaky podobné nemoci COVID-19.

Podobně jako v prvním případě musela loď zakotvit na vodě a zůstat v karanténě. V tu chvíli začalo podrobné testování pasažérů, zda jsou opravdu nakaženi koronavirem. 6. března testy odhalily z 46 testovaných 21 nakažených z toho 19 pracovníků na lodi a dva pasažéry. Ostatním vyšly testy negativně.

Až 9. března bylo dovoleno lodi Grand Princess zakotvit v industriálním přístavu Port of Oakland. Pasažéři byli převezeni do zdravotních středisek a do různých hotelů, které je měli izolovat od kontaktu s ostatními civilisty. Na vlnách moře se tak odehrál druhý největší případ epidemie koronaviru hned po zmiňované Diamond princess.

