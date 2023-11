Profesionálové Bodie a Doyle se nesnášeli. Životy jim rozdělila tragédie

Byli to nejlepší kamarádi, alespoň pokud jde o seriál Profesionálové. Martin Shaw, který si zahrál Doyla, však po letech přiznal, že si s kolegou Lewisem Collinsem (Bodie) v zákulisí jen v málo věcech rozuměli. Často si spíš šli na nervy a postupem času to bylo jenom horší. „Když to šlo, vyhnuli jsme se jeden druhému,“ prozradil Shaw.

Pamětníci z řad produkce či kameramanů však tvrdili, že to herec řekl velmi mírně. Prý, kdyby to bylo jen trochu možné, navzájem by se uškrtili. Až tak napjaté vztahy mezi nimi tedy byly. Přesto to na seriálu samozřejmě nijak vidět nebylo.

Bezpečnostní riziko

Collins byl přitom velmi akční i v soukromém životě. Po natočení poslední (páté) série Profesionálů požádal o vstup do Special Air Service a prošel počátečními fázemi výběru. K SAS ho však nikdy nevzali. Důstojníci totiž rozhodli, že jeho status celebrity je příliš velké bezpečnostní riziko na to, aby mohl plnit zadané úkoly.

Málokdo ví, že seriálový Bodie mohl být Jamesem Bondem. Pokud by však tuto roli neodmítl. Naposledy se ve filmu představil v roce 2002 (The Bill), posledních deset let strávil prodejem počítačových sestav. Zemřel v roce 2013 po pětiletém boji s rakovinou.

Z nepřátel kamarádi

Shaw byl pravým opakem bojovníka a akčního hrdiny. Jeho soukromý život byl vlastně „nudný“. I když, jak se to vezme. Je známým aktivistou za práva a ochranu zvířat či patronem útulku ve Frettenhamu pro zanedbaná a týraná zvířata. Nepije alkohol a je vegetarián. Dnes je hrdý na to, že se s Collinsem nakonec usmířili. „Potkal jsem ho deset let poté, co jsme dokončili Profesionály,“ vysvětloval Shaw pro Weekend Waitrose s tím, že Collinse pozval na večeři.

Seriálový Bodie neodmítl. „Přivedl svou novou ženu a dítě a byl to opravdu krásný zážitek. Když jsme se rozešli, byli jsme jako dva nejlepší přátelé.“ To bylo naposledy, co se viděli, protože Collins se odstěhoval do USA. „Ale jsem velmi vděčný, že právě toto byla moje poslední zkušenost s Lewisem. To byl velký dar,“ doplnil Shaw, který přiznal, že se dlouhé roky snažil setřást roli filmového tvrďáka. Vlastně se mu to asi nikdy nepovedlo.

