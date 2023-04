Sběr medvědího česneku je o nervy, ale čaj z něj vás hodí do klidu

Medvědí česnek je silný životabudič. Název získal právě podle medvědů, kteří na něj chodí po zimním spánku, aby se probrali a po měsících klimbání načerpali energii. Úplně stejně působí česnek i na lidi.

Cesta ke zdraví

Medvědí česnek se často objevuje tam, kde měli osídlení Slované. I ti už tedy znali sílu této bylinky a rádi ji využívali. Oproti klasickému česneku má ten medvědí sice slabší vůni, ale zato silnější a širší účinky. Stimuluje nervový systém. Tato studie potvrzuje, že brání stresu a jeho vedlejším projevům. Mírní úzkostné stavy, reguluje vnímání emocí a blokuje přehnané reakce. Nejúčinnější je ve formě čaje.

Léčivé účinky medvědího česneku:

Silné antimykotikum, účinné v boji s plísněmi.

Hubí střevní parazity.

Pročišťuje játra.

Uvolňuje dýchací cesty.

Pomáhá při potížích s pohybovým aparátem.

Snižuje krevní tlak.

Tlumí křeče.

Funguje jako silný antioxidant.

Působí antiskleroticky (brání usazování nečistot v cévách).

Pomáhá při infekčních průjmech.

Posiluje „práci“ srdečního svalu a předchází kardiovaskulárním nemocem.

Podporuje vylučování cholesterolu.

Má protinikotinové účinky.

Pozor při sběru

První lístky se objevují už v polovině března, kdy se les ještě nezazelenal a všechny sluneční paprsky si nárokuje právě medvědí česnek. Díky tomu ho v lese nepřehlédnete. Podobně je na tom ale i konvalinka a ocún. Kytky jsou to roztomilé, ale svými listy nápadně podobné česneku. Stačí přivonět a aroma vám napoví, jestli sbíráte léčivou bylinu, nebo si naopak zaděláváte na otravu.

Medvědí česnek je bohatým zdrojem vitamínu C.

Medvědí česnek má poměrně velké nároky na zázemí. Jeho domovem jsou listnaté a lužní lesy, vlhké a stinné prostředí, blízkost potoků a nepřístupná úbočí. Hojně rozšířený je v Alpách. Čím větší klid má ale na růst, tím silnějším aroma a léčivými účinky se může pochlubit.

Medvědí česnek v kuchyni

Medvědí česnek má největší využití v kuchyni. Můžete z něj připravit krémové polévky, přidat ho do nádivky nebo do salátu, vyrobit pesto nebo bylinkové máslo. Podpořit zdraví umí i česnekový med nebo šťáva (max 1 dcl denně) a tinktura, kdy zalijete 20 g listů česneku litrem vodky, necháte tři týdny odpočívat a pak jen přelijete do tmavé sklenice a užíváte třikrát denně deset kapek.

Není česnek jako česnek

Bojíte se při konzumaci česneku nepříjemného zápachu z úst, a tak se mu radši vyhýbáte? To vám s medvědím česnekem nehrozí. Má sice typické aroma, ale v ústech „pracuje“ jinak a nedochází k tam masivnímu uvolňování čpavých silic. Jediné riziko představuje jeho nadměrná konzumace. Může totiž podráždit ledviny a žlučník.

Zdroj: redakce, gesundheit.de, bfr.bund.de, homeware.cz

