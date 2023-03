Erythrasma: Budí dojem plesnivé kůže a zůstane s vámi navěky

Chronická onemocnění, jako jsou problémy s páteří nebo s trávením, hypertenze, cukrovka, artritida či astma, jsou běžnou součástí života člověka. Lidé se s nimi naučili žít a dokážou je díky pokročilé medicíně utlumit. A pak se objeví drobné skvrnky v oblasti pasu, zad nebo genitálií a člověk propadne strachu, co by to mohlo být.

Erythrasma se může objevit během dovolené u moře. Vlhké prostředí a vyšší teploty představují pro kůži šok.

Dlouho se mělo za to, že erythrasma patří mezi plísně. Vypadá tak. Flíčky jsou neohraničené, béžové či světle hnědé a na povrchu mají jemné vrásky. Svědí, pnou a odlupuje se z nich kůže. A množí se. Jeden den jich máte na těle do dvaceti, o týden později trojnásobek, po měsíci skoro nic. To, jak skvrny mění podobu, počet i velikost, vyvolává obavy, že jde o rychlou reakci kůže na dění uvnitř těla, narušené trávení, eventuálně dokonce rakovinové bujení.

Erythrasma se vyjma diabetu nepojí s žádným vážnějším onemocněním, ale je to odpověď na aktuální nepohodlí. A když už se na těle skvrny objeví, nezmizí. V klidové fázi vyblednou, možná i přestanou svědit, ale na omak jsou na kůži rozpoznatelné.

Kdy se erythrasma objeví:

nedostatečná hygiena;

nadměrné pocení;

obezita, případně časté a výrazné váhové výkyvy (reakce na drastické diety);

oslabený imunitní systém;

dlouhodobý stres;

prašné prostředí, výskyt plísní a zvýšená vlhkost.

Když nemoc přeroste přes hlavu

Onemocnění erythrasma samo o sobě nepředstavuje nebezpečí, ale pacient by mě postupovat tak, aby se jeho projevy minimalizovaly. To zahrnuje pravidelné koupele s použitím neparfémovaných mýdel, kvalitní oblečení z přírodních vláken a doplňky stravy pro posílení imunity. Neléčené erythrasma oslabuje organismus a tělo je pak mnohem „lákavější“ pro plísně a bakteriální infekce. Ty jsou mnohem agresivnější, proderou se do hlubších vrstev kůže a mohou vyvolat absces, případně zadržovat vodu a tuk.

V případě, že se erythrasma šíří i přes pravidelnou výměnu prádla a ponožek a používání antibakteriálních mycích prostředků a tělové kosmetiky, předepisuje kožní lékař antimykotické masti nebo antibiotika, jejichž cílem je nemoc zmírnit. Jde však o velmi silné léky, které mohou způsobit zvracení a ztrátu chuti k jídlu. U těhotných žen mohou vést dokonce až k poškození plodu.

Erythrasma trápí každého třetího člověka, přičemž zdaleka ne všichni jdou ke kožnímu lékaři. To je nutné jen v případě, že vás skvrnky omezují, svědí, pnou, nekontrolovatelně se šíří, mění barvu a vnímáte je jako vizuální problém. Před nasazením léků je ale vždy vhodné řídit se jednoduchými radami a naordinovat si drobné změny na poli hygieny a šatníku, odbourat stres a pokusit se změnit životní styl.

Zdroj: verywehealth.co.uk, ncbi.nlm.nih.gov

