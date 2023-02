Atletická noha: Plísňové onemocnění, se kterým zatočí běžné ingredience

Atletická noha (tinea pedis) je nepříjemné plísňové onemocnění, které sice primárně postihuje kůži na nohou, ale může se rozšířit i na další části těla.

Jméno této nemoci je odvozeno od toho, že ji lze nejčastěji pozorovat u sportovců. Ti totiž tráví hodiny v uzavřené obuvi, zatímco se jejich nohy nadměrně potí. Přesně to je situace, které byste se měli v rámci prevence nebo úsilí o léčbu atletické nohy vyhnout.

Nejde o vážné onemocnění, může být ale velmi nepříjemné a těžko se léčí. Toto plísňové onemocnění je navíc vysoce nakažlivé. Ideální je tedy brát si do společných sprch, k bazénu a do dalších veřejných prostor, kde vaše nohy přijdou do kontaktu s podlahou, pantofle.

Dejte si ale pozor i na půjčování bot, ponožek a ručníků od člověka, který touto nemocí trpí. Pokud nejsou dostatečně vyprané, lehce se nakazíte. Jestliže atletickou nohou trpíte, vyhněte se škrábání místa, na kterém se vyskytla. Infekci si totiž nehty a prsty můžete přenést i na další oblasti těla.

Atletická noha může napadnout dokonce i ruce, nehty či třísla. Tento nepříjemný problém je často zaměňován za pouhý ekzém, podcenění tohoto stavu může vést k mnohem vážnějším zdravotním problémům.

Symptomy atletické nohy

Mezi symptomy této plísňové infekce patří:

svědění, štípání a pálení na kůži mezi prsty u nohy či na chodidle,

suchá kůže na chodidle a na straně nohy,

puchýře na nohou, které svědí,

olupování kůže na chodidlech a mezi prsty,

zabarvené, tlusté a drolivé nehty na nohou,

nehty na nohou, které se odtahují z nehtového lůžka.

Pokud tedy na sobě pozorujete některé z těchto příznaků, poraďte se co nejdříve se svým lékařem o dalším postupu. Obyčejné antimykotické přípravky z lékárny vám totiž nepomohou.

Sůl a ocet

Na rozdíl od běžně dostupných léků na plíseň na nohou, vám může s problémy v podobě atletické nohy pomoci ocet a sůl. Stačí jen připravit si do malého škopku nebo vany buď vlažnou vodu s trochou octa, nebo vlažnou lázeň se solí. Poté stačí namočit do této lázně nohy na 10 minut a postup pravidelně opakovat.

Prevence atletické nohy

Následující tipy vám pomohou vyhnout se vzniku tohoto typu infekce:

Ponožky, ručníky a povlečení perte vždy minimálně na 60 stupňů , případně i na vyšší teplotu. Boty si pravidelně dezinfikujte dezinfekčními spreji nebo ubrousky.

, případně i na vyšší teplotu. Boty si pravidelně dezinfikujte dezinfekčními spreji nebo ubrousky. Chodidla si každý den důkladně umyjte vodou a mýdlem, zejména mezi prsty.

Od nikoho si nepůjčujte ponožky, boty ani ručníky.

Na veřejných místech, jako jsou veřejná koupaliště a sprchy, vždy noste pantofle.

V okamžiku, kdy se vám zpotí nohy, si vyměňte ponožky.

Kupujte si ponožky z prodyšných materiálů, jako je vlna a bavlna.

Noste co nejčastěji otevřené boty, případně boty z kvalitní kůže.

Zdroj: Healthline, Mayo Clinic

KAM DÁL: Pilates: Jednoduché cviky, které vás omladí a zbaví bolesti zad.