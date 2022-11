Syndrom diabetické nohy: Prevenci ani péči o poškozenou pokožku nepodceňujme

Diabetes mellitus je skupinovým označením pro několik vážných nemocí, které negativně ovlivňují způsob, jakým naše tělo zpracovává glukózu neboli krevní cukr. Rozlišujeme dva základní druhy diabetu, a to prvního typu a druhého typu, který je v populaci častějším. Přidruženým typem je gestační diabetes, který vzniká u těhotných žen (těhotenská cukrovka) a obvykle vymizí po porodu. Nadále však může představovat pro ženu v budoucnu riziko vzniku diabetu druhého typu.

Příznaky cukrovky

"Projevy diabetu jsou různé - závisí na hladině cukru v krvi (glykémie), na délce trvání hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi) a na rychlosti vzniku hyperglykémie. Při krevních hladinách glukózy nad 10 mmol/l se glukóza začíná filtrovat ledvinami do moči a strhává s sebou vodu a minerály. To vede k nadměrnému močení, žízni, únavě, slabosti, náhlému úbytku hmotnosti či vyššímu sklonu k infekcím,“ uvádí diabetoložka MUDr. Tereza Didičová.

Rizikem je rovněž to, že rozpoznat symptomy cukrovky v raném stádiu může být skutečně obtížné. Ze začátku lze symptomy snadno připsat brzkému vstávání či nedostatku spánku, nedostatečné hydrataci či celé řadě dalších běžných stavů.

Rizika hyperglykémie není radno podceňovat

Pokud máte jakékoliv podezření či pochybnost, praktický lékař vám může pomocí jednoduchého krevního testu zkontrolovat glukózu v krvi. V opačném případě může oddálení nutné léčby této nemoci vést k vážným zdravotním komplikacím způsobeným hyperglykémií, která je jednou z diabetických komplikací. "Pokud se nezasáhne včas, hyperglykémie po určité době vede k rozvratu vnitřního prostředí organizmu, k poruše vědomí a až k možné smrti,“ vysvětlila pro Čtidoma.cz diabetoložka a podiatrička MUDr. Tereza Didičová.

V našem organismu může cukrovka napáchat celou řadu závažných škod. Některé z nich jsou nevratné, nebo dokonce i fatální. „Při delším trvání diabetu jsou postiženy velké cévy (kardiovaskulární komplikace), ale může dojít i k poškození nejmenších cév (mikrovaskulární komplikace). Poškození cirkulace krve v nejmenších cévách se může projevit na sítnici (diabetická retinopatie), v ledvinách (diabetická nefropatie) a v nervové tkáni (diabetická neuropatie). Diabetická neuropatie spolu s postižením všech cév, infekcí, postižením kostí a kloubů a také kouřením může vést k rozvoji tzv. diabetické nohy. To je závažné poškození tkáně nohy, které může vést až k amputaci končetiny,“ upozorňuje specialistka.

Prevence a léčba diabetu

Existuje celá řada způsobů, jak riziku vzniku cukrovky, alespoň do určité míry, předcházet. Jedním z těch nejdůležitějších, je udržování zdravé tělesné hmotnosti. Obezita je totiž hlavním rizikovým faktorem vzniku této nemoci, jak dokazuje například studie Ann Smith Barnes, MD, MPH, Department of Medicine, Baylor College of Medicine z Houstonu.

Nejjednodušší je se zaměřit na vyvážený jídelníček plný důležitých živin a pravidelnou fyzickou aktivitu. Doporučeno je pravidelně se hýbat několikrát týdně, a to minimálně po dobu 30 minut.

Diabetik se neobejde bez pravidelného monitorování hladiny cukru v krvi. Léčba se realizuje pomocí léků a pravidelných dávek inzulínu. Nedílnou součástí je také fyzická aktivita, zdravá strava a udržování vaší fyzické hmotnosti v normě.

Diabetická neuropatie a syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy se projevuje tmavou kůží v postižené oblasti, vypadáváním chlupů, ztrátou citu v chodidlech, mravenčením, výtokem tekutiny, či hnisu, otokem, nejrůznějšími změnami na kůži, či nehtech na nohou, ale i bolestí.

nejlepší kompenzací diabetu pomocí režimových opatření a vhodnou medikací. Dbejte na dostatečnou hygienu a průběžně své nohy prohlížejte (plosky, meziprstí). Všímejte si otlaků, zhrublé kůže, drobných zarudnutí a plísně v meziprstí. Nechoďte bosi, vždy noste ponožky. Promazávejte si vhodným krémem pravidelně kůži plosek nohou a bérců (ne meziprstí, tam se drží plísně),“ radí specialistka MUDr. Tereza Didičová. Mezi symptomy diabetické neuropatie, která ke vzniku syndromu diabetické nohy vede, mohou být i vředy v oblasti chodidel. Jak lze syndromu předcházet? „Samozřejmě coDbejte na dostatečnou hygienu a průběžně své nohy prohlížejte (plosky, meziprstí). Všímejte si otlaků, zhrublé kůže, drobných zarudnutí a plísně v meziprstí. Nechoďte bosi, vždy noste ponožky. Promazávejte si vhodným krémem pravidelně kůži plosek nohou a bérců (ne meziprstí, tam se drží plísně),“ radí specialistka MUDr. Tereza Didičová.

Pokud pacient trpí syndromem diabetické nohy nebo diabetickou kůží, může cítít svědění či napětí. Mohou se také projevit ragády (trhlinky) v kůži nebo špatně se hojící rány. Možné je také porušení tělní bariéry nebo vyšší citlivost na případnou infekci. Pokožka u diabetických pacientů ztrácí rychle elasticitu a má sklon k předčasným příznakům stárnutí. Je vhodné ji ošetřovat velmi ohleduplně, důležité je, aby produkty péče suché kůži pomáhaly vázat dostatečnou vlhkost a lipidy. Současně musí prokazovat velmi dobrou snášenlivost a prodyšnost. Lepší, než mastný krém, je krémová pěna.

„Nezapomínejte také provádět pravidelnou pedikúru - odstranění ztvrdlé kůže, zastřižení nehtů dorovna. Nejlépe noste "diabetickou obuv", která zajistí správné rozložení tlaku na plosky. Dbejte na pravidelné kontroly nohou u diabetologa, v případě nutnosti u podiatra,“ připomněla doktorka Didičová na závěr.

Onemocnění diabetem je stále častější

V posledních letech je v populaci zaznamenán velký nárůst vzniku diabetu. K jeho vzniku přispívá nadměrný stres, nevhodná životospráva a sedavý životní styl. Jen asi u 8 % diabetiků se onemocnění rozvine v souvilosti s genetickými predispozicemi, případně následkem druhotné příčiny (např. postižení slinivky břišní), jak uvádí IKEM. Podle údajů Státního zdravotního ústavu k loňskému listopadu je v České republice už více než milion diabetiků. Prakticky tak každý desátý Čech má cukrovku, očekává se přitom další nárůst. Důležitost prevence je zde naprosto evidentní. "Další více než 2 % lidí o své nemoci neví, nebyli ještě diagnostikováni,“ uvádí SZÚ.

Základní příčinou vzniku cukrovky je neschopnost těla produkovat nebo efektivně využívat hormon inzulin, který je zodpovědný za přeměnu přijaté stravy na energii. Schopnost využití cukru z krevního oběhu je pro správné fungování našeho organismu naprosto nezbytná. Naše tělo využívá glukózu jako zdroj energie pro buňky svalů i tkání, zároveň jde o hlavní zdroj "paliva" pro mozek.

KAM DÁL: Steatóza jater: Jak na prevenci?