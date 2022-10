Cukrovka: S prevencí nemoci vám pomůže nápoj, který snižuje hladinu cukru v krvi téměř okamžitě

Zvýšení hladiny cukru v krvi do určité míry se není třeba obávat, tento jev je totiž zcela normální. Sacharidy, které přijmeme prostřednictvím naší stravy, zvyšují hladinu cukru v krvi mnohem více než ostatní druhy potravin. Je to způsobeno tím, že sacharidy se v našem organismu rozkládají na glukózu mnohem rychleji.

Lidé, kteří trpí cukrovkou, si tedy musí dát pozor zejména na množství sacharidů ve stravě, produkce hormonu, který běžně pomáhá tělu hladinu cukru v krevním oběhu stabilizovat, je totiž u těchto lidí narušena.

Příliš vysoká hladina cukru v krvi nám může způsobit celou řadu zdravotních problémů.

Citronová šťáva

V boji proti příliš vysoké hladině glukózy v krevním oběhu se ale naštěstí můžete spolehnout hned na několik jednoduchých způsobů, jak ji snížit. Jedním z nich je i obyčejná citronová šťáva. Tato kyselá tekutina má totiž schopnost hladinu cukru v krvi účinně snižovat, jak dokazují studie.

Rozhodně se ale nedoporučuje pít citronovou šťávu samotnou. Nejen, že by to pro většinu z nás nebyl příliš příjemný zážitek, ale navíc by vám kyselina citronová, kterou tento typ šťávy obsahuje, mohla vážně poškodit zubní sklovinu, a to zejména při její pravidelné konzumaci.

Ideální je proto zředit citronovou šťávu s vodou nebo si ji přidat do čaje.

Voda s citronovou šťávou

Tento nápoj má navíc celou řadu dalších benefitů, mezi které patří mimo jiné:

podpora zažívání

pomáhá s hubnutím

zabraňuje oxidaci

dodává našemu organismu dávku vitamínu C

prevence ledvinových kamenů

zdravá dávka draslíku

Zdroj: Express, Cleveland Clinic, Springer Link

KAM DÁL: Běžný zvyk, který zvyšuje riziko předčasné smrti.