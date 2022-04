Šok na japonském baseballu, miliardář létal nad hřištěm ve sci-fi vznášedle

Šindžó je bývalý profesionální hráč baseballu, jeden z nejúspěšnějších, jaké kdy Japonsko mělo. Stal se z něj multimiliardář a ikona japonského baseballu. Pořídil si vlastní klub a stal se jeho manažerem. Svůj debut se rozhodl okořenit pořádnou show, kdy nad hrací plochou létal ve vznášedle XTURISMO Limited Edition s několika rotory na černé karoserii a sedadle připomínající čtyřkolku.

Japan's Tsuyoshi "Big Boss" Shinjo just entered the game on a hover craft for his managerial debut with the Nippon-Ham Fighters pic.twitter.com/3xCWFb2dZR