Hokejová hvězda dostala diváky na stadion, a pak ztratila nervy. Jágrovi se přátelství s Hradem vyplatilo i vymstilo

/KOMENTÁŘ/ Jestli někdo doteď pochyboval o tom, že si geniální hokejista našel v “hradní klace“ špatné kamarády, musel se v souvislosti s posledním letošním zápasem Chance ligy v sezoně 2020-2021 chytit za hlavu. Anebo rovnou spolknout puk.

Jaromír Jágr není hloupý kluk, co jen celé dětství a vlastně až doteď neskutečně dřel, aby si splnil sen a mohli k němu dobrá dvě desetiletí vzhlížet malí kluci i dospělí chlapi. Není jen sportovec, jehož jméno znají (nejen) hokejoví fandové po celém světě, a patří mu zcela právem titul nejlepšího hokejisty českých dějin. Jaromír Jágr je také zvláštně smýšlející chlap, který nosí na dresu číslo 68 jako připomínku vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa, ale také z piety za smrt svého dědečka. Mnohokrát už v minulosti vysvětlil, jak oba jeho dědové byli politicky stíháni komunistickým režimem a oba skončili ve vězení.

Rusko odkaz "68" nezajímá

Když se nadaný hokejista přestěhoval z USA do Ruska, kde hrál za tým Omsku, už tehdy mu byla často kladena otázka, zda je to od něj - vzhledem k rodinnému odkazu - vhodné. Tehdy smetl veškeré nepříjemné poznámky kulantní odpovědí, že Rusové zřejmě nejsou zvědaví na to, jaký odkaz se za jeho číslem skrývá. Jenomže ve světle událostí posledních let se zdá, že Jágr naopak s angažmá v Rusku žádný osobní problém neměl a vadilo to jen mnohým Čechům, kteří v tom viděli podivný rozpor.

Jen co se Jaromír Jágr nastálo zabydlel zpátky doma a začal se věnovat svému klubu Rytíři Kladno, hodně rychle pochopil, s kým je třeba být zadobře. Podporovat demokratické strany, zařadit se po bok skvělých kolegů hokejistů Dominika Haška nebo Jiřího Hrdiny a poukazovat otevřeně na škodlivost podivných zájmových skupin pracujících proti zájmům České republiky, mu zřejmě nepřišlo tolik výhodné, možná ani srdci blízké. A jak se nyní ukazuje, kamarádšoft s asistenty prezidenta Zemana a veřejná podpora premiéru Andreji Babišovi nesou ovoce. Poslední zápas letošního ročníku hokejové Chance ligy se totiž bude hrát před diváky. Ve finále se utká Jihlava s Kladnem, hrát se bude na stadionu Jágrova týmu a do hlediště bude smět usednout 250 diváků. Je to podivné? Je to k naštvání? Jsou vyhrocené reakce lidí neadekvátní a mělo by se naopak jásat, že se konečně vracejí diváci na stadiony?

Diváci na stadionech - ano, děti do škol - ne

Jásot by byl jistě na místě, zvlášť když se v dnešním zápase hraje o postup do příštího ročníku extraligy. Taková událost si jistě diváckou kulisu zaslouží, stejně jako si ji vysloužilo hokejové extraligové finále v Třinci, jehož tým před tisícovkou diváků porazil Bílé Tygry Liberec a obhájil loňský titul. Od víkendu se díky výjimce ministerstva zdravotnictví odehraje i 14 fotbalových zápasů s diváckou kulisou. Tedy i zápas "Tvrdíkovy" Slavie, která by si mohla už v neděli proti Plzni ziskem bodu za remízu zajistit potřetí v řadě mistrovský titul.

Jenomže… Ohlasy lidí i sportovních fandů jsou rozporuplné, ale v mnohem větším procentu se zlobí, protože děti stále nemohou do škol ani kvalitně trénovat, podnikatelé nesmí otevřít své malé obchůdky nebo restaurace a kavárny. Navíc - úlitba směrem k týmu Rytíři Kladno je do očí bijící, protože jen málokdo je ochoten nespojit si toto privilegium a nespornou výhodu domácí atmosféry se sevilitou majitele klubu směrem k politickým špičkám, vlivným úředníkům a lobistům.

Sprostý Jaromír vzal zpátečku

Jaromír Jágr se pokusil naštvané a mnohdy hodně nevybíravé reakce mírnit prohlášením na facebooku. Musel tak urychleně reagovat poté, co se po oznámení diváckého limitu na webových stránkách klubu strhla vlna nesouhlasu. „Fanoušci Jihlavy a Kladna: je mi smutno, když vidím, kolik zla a nenávisti zplodí jeden zas....ý článek. Copak jsme se my lidi dočista zbláznili? Ano, fandi, ale nebuď fanatik. I fandění musí mít pravidla, úctu a respekt k druhým. Pořád je to jen sport, hokej. ... jen hokej. A to píši já, který mu obětoval celý život,” vložil na svou zeď zřejmě v nekomfortním emočním rozpoložení Jaromír Jágr ve středu odpoledne. Po několika desítkách minut svůj vzkaz smazal a po osmé večer postnul nový. Již zcela smířlivý a přátelský: „Ahoj HR. Zítra nás čeká nejdůležitější zápas sezony, pro ten jsme to všechno dělali”.

Ahoj HR. Zítra nás čeká nejdůležitější zápas sezony, pro ten jsme to všechno dělali. Jihlava je silný soupeř a u nás se... Zveřejnil(a) Jaromír Jágr dne Středa 28. dubna 2021

Velkému finále, v němž Jihlava bude ochuzena o vlastní diváckou podporu, podnikatelé o možnost postavit své skomírající podniky na nohy a děti o další možnost vrátit se do škol. Budiž jim odměnou, že se můžou v televizi podívat na devětačtyřicetiletou legendu, jak se opět pokouší dostat svůj klub do extraligové elity. Ještěže tohle si musí Jágr vybojovat sám a nejde to zařídit třeba u kamaráda Hniličky.

