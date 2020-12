Třísetkilového muže evakuovali z domu jeřábem. Roky žil na zemi a krmil ho bratr

Obézního muže nebylo možné z domu dostat po schodišti, okno směrem do ulice a část stěny byly proto vybourány a před otvor byl přistaven přepravní kontejner zavěšený na jeřábu. Záchranáři muže přemístili na pružnou podložku a na ní ho přesunuli do připraveného kontejneru, jeřáb ho pak spustil do připravené sanitky.

Na převozu se podílelo 50 lidí, včetně policistů, hasičů a zdravotníků. Přemístění ztížily úzké uličky v centru historického města poblíž hranice se Španělskem, samotný dům musel být předtím vyztužen.

Zřejmě si před rokem zlomil nohu

Alaina Panabièra nejprve převezli do nemocnice ve městě Montpellier, kde zjistí jeho celkový zdravotní stav, po několika týdnech bude převezen do rehabilitačního centra. „Pokud začnete hýbat osobou, která se dva roky až pět let nehýbala, existuje riziko trombózy. Reaktivujete kardiovaskulární systém, který byl dlouho bez aktivity,“ uvedl lékař zasahující u převozu, píše AFP.

Můž zůstal bez pohybu přibližně před rokem, když si pravděpodobně zlomil nohu, jeho zdravotní stav se postupně zhoršoval. Od nehody ho krmil jeho bratr, v rodině panovaly neshody ohledně dalšího postupu. O zásah požádal dopisem ministra vnitra Panabièrův advokát Jean Codognès. O několik dní později podal Alain Panabière a Národní liga proti obezitě stížnost pro "neposkytnutí pomoci osobě v nebezpečí," píše agentura AFP.

KAM DÁL: Europoslanec Zdechovský: Babiše už se v Bruselu nikdo nezastává, jeho střet zájmů je naprosto jasný.