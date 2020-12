Europoslanec Zdechovský: Babiše už se v Bruselu nikdo nezastává, jeho střet zájmů je naprosto jasný

Pane Zdechovský, jak vaši kolegové v evropském parlamentu a Evropské komise vnímají situaci okolo premiéra Babiše a jeho střetu zájmů?

Dnes už je zcela jasné, že Komise má zcela jednoznačné důkazy o tom, že premiér je ve střetu zájmů a nikdo se pana Babiše proto v Bruselu už nezastává. Došlo to dokonce i kolegům z hnutí ANO, kteří se dříve snažili zpochybňovat jednu či druhou věc nebo chodili do médií s razantním "nemám na to názor".

Kdo je vlastně zodpovědný za to, aby byla neoprávněně udělená dotace na linku Penamu vrácena, ministr průmyslu a obchodu Havlíček nebo ministryně pro místní rozvoj Dostálová? Kdo případě ponese trestní odpovědnost?

Zodpovědní jsou všichni ministři současné vlády, protože tomu konfliktu přihlížení. Nejde jen o Penam. Například pan Havlíček s výrazem hráče pokeru klidně řekne do médií, že se řídí vlastním výkladem zákona, podle kterého pan premiér ve střetu zájmu není a s Komisí klidně budou bojovat do posledního dechu. Pokud se bavíme o oněch 100 milionech, přímo trestní odpovědnost ponese hlavně ministryně Dostálová, pokud po Agrofertu tyto peníze nebude vymáhat například. Ona nechala údajně inovativní toastovou linku, kterou nechala proplatit z českého rozpočtu a EU dotaci v žádném případě neproplatí.

Zaznamenal jsem, že s kolegy chystáte nějaké právní kroky. Kdy, jaké?

Věcí je otevřených více. Marian Jurečka už třeba podal trestní oznámení kvůli předraženým a netransparentním nákupům ochranných pomůcek. Přemýšlí se nad trestním oznámením na ministryni Dostálovou, pokud nebude konat. Řeší se Bečva a další věci, kde už konflikt zájmů premiéra jasně vylezl na povrch.

Co další dotační kauzy pana premiéra? Mohou dospět v dohledné době do stádia, kdy bude odpovědnými orgány rozhodnuto?

Doufám, že ano. Pokud se tak nestane, tak je ten jeho konflikt zájmů ještě větší, než si dokáže běžný člověk představit. Opravdu se divím všem, kteří premiéra ještě podporují, že ty odpovědi nepožadují.

Jak se vůbec díváte obecně na dotace a jak na dotace pro velké firmy jako je Agrofert, ale i řada dalších?

Dlouhodobě říkám, že bych dotace soukromým firmám úplně zrušil, křiví trh a úplně by stačilo poskytovat jen výhodné půjčky přes Evropskou investiční banku. Obecně jsem k dotacím velmi kritický a výjimku bych udělal jen u budování státní infrastruktury (např. budování obchvatů, dálnic apod.), protože tyto stavby jsou nákladné a stát je raději odkládá na neurčito. Pak třeba u odvětví, která suplují chybějící infrastrukturu státu, jako jsou třeba hospice či další pečovatelské služby, kde také nezřídka chbí odpovídají investice, aby služba byla skutečně kvalitní.

A co zemědělské dotace? To je ale asi jiná kapitola, že?

Přesně tak. Tam jsem jen pro podporu malých až středních zemědělců, kteří svá pole obhospodařují ekologicky, pomáhají k zadržování vody v krajině, neužívají zbytečnou chemii a tak dále.

KAM DÁL: Czernin: Domnívám se, že se prezident Zeman dopouští velezrady. Rozkrytí práce BIS by zdiskreditovalo její práci na léta dopředu.