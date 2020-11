Železniční neštěstí u Nových Kopist přišlo těsně po půlnoci. Vinou strojvedoucího nepřežilo šest lidí

Vlakem, který postihla nehoda na území tehdejšího Československa, byl mezinárodní rychlík Balt-Orient expres 372. Nehoda u Nových Kopist bohužel tehdy nestála jen materiální škody, ale také lidské životy. Před jedenatřiceti lety tady zahynulo šest lidí…

Jen pár minut po půlnoci

O co vlastně šlo? Čtyři minuty po začátku nového dne se právě u Nových Kopist nedaleko Terezína srazil rozjetý mezinárodní expres s osobním vlakem. Lépe řečeno rychlík v plné rychlosti, převyšující 100 kilometrů v hodině tady narazil do stojícího osobního vlaku. Proč? Podle výsledků tehdejšího vyšetřování jednoduše proto, že si strojvedoucí nevšiml červeného znamení, které mu velelo zastavit. Té noci byla hustá mlha, a tak by se takové přehlédnutí snad i dalo pochopit. Zvláštností ale byla skutečnost, že na chybu strojvedoucího prý neupozornila ani technika, která by tak za normálních okolností měla učinit. Šlo tedy o souhru osudových náhod, která vedla až k tragédii, na níž místní lidí i rodiny obětí vzpomínají dodnes.

Padající režim informoval

Úraz při srážce dvou vlaků tehdy utrpělo šedesát šest lidí, vlaky byly zdemolované. Zvláštností v té době, těsně před prvními revolučními dny, byla otevřenost, s níž média o nehodě informovala. To v té době rozhodně nebylo běžné, režim se podobné problémy snažil před lidmi co nejvíce tajit a pokud už se to nepodařilo, měly být informace pokud možno pouze velmi strohé.

Šest obětí nehody

Přímo na místě nehody v okamžiku srážky zahynulo pět lidí, dalšího těžce zraněného se bohužel nepodařilo zachránit a zemřel po týdnu péče v nemocnici. Osm dalších lidí, kteří cestovali osudnými vlaky, bylo zraněno těžce, ale svým zdravotním problémům naštěstí nepodlehli, a padesáti lidem byla ošetřena lehčí zranění. Nic z toho se přitom nemuselo stát, kdyby se osobní vlak, který jel z Prahy do Děčína, nezdržel právě v uvedené stanici. Strojvedoucí Balt-Orient expresu s jeho přítomností nepočítal, podle běžného harmonogramu již měla být stanice volná.

Šlo o lidskou chybu

Určitým štěstím bylo, že v Balt-Orient expresu necestovalo mnoho lidí. Tou dobou již probíhaly přelomové události v Německu a tak měli naši západní sousedé jiné starosti, než cestování. Právě bourali Berlínskou zeď… Pokud by byl vlak plný, obětí by bylo jistě mnohem ještě více. Vyšetřování poté potvrdilo chybu strojvedoucího Balt-Orient expresu a vyloučilo chybu zabezpečovacího zařízení. Tragický omyl stál bohužel životy šest lidí.

KAM DÁL: Nikita Sergejevič Chruščov: politik, ale také největší zemědělský idealista všech dob. Co všechno museli sověti udělat?