Žena skočila do výběhu se lvy v červených šatech a s kyticí růží. A pak se děly věci

Žena začala na překvapené lvy házet peníze poté, co znenadání skočila do jejich teritoria. Stalo se to minulý čtvrtek ve 4 hodiny odpoledne v zoologické zahradě v New Yorku. Jako by celý incident nebyl už tak dost bizarní, žena na sobě měla červené šaty, kožešinový přehoz a v ruce kytici ruží.

Na sociálních sítích se objevilo video zachycující celou situaci. Údajně ho natočil manžel "ženy s růžemi". Na snímku bylo jasně slyšet, jak se lvy mluví.

„Kingu, já tě miluju, vrátila jsem se za tebou,“ řekla žena směrem k jednomu ze zvířat.

Přihlížející nejdříve celou událost šokovaně sledovali, poté na incident upozornili tamější zaměstnance. Ti se k tomu, co žena udělala, později vyjádřili tak, že mezi ženou a lvy byl vodní příkop, nebyla tedy ve skutečnosti ve velkém nebezpečí.

„Zoologická zahrada v Bronxu takovéto chování rozhodně netoleruje. Tento incident ohrozil jak zdraví ženy, tak i našich lvů. Budeme se snažit za toto chování udělit adekvátní sankce. To platí i pro ostatní, kteří by se v budoucnu pokusili porušovat nařízení v naší ZOO,“ uvedl mluvčí zoologické zahrady v New Yorku.

Ačkoliv se vše zdá natolik bizarní, že by si většina z nás řekla, že je téměř nemožné, že by se něco takového opakovalo, opak je pravdou.

V roce 2019 do lvího výběhu skočila téměř na stejném místě žena jménem Myah Autrey a začala ve lvím výběhu tančit. A světe, div se - nakonec se zjistilo, že se v obou případech jednalo o tu samou ženu.

Zdroj: Daily Star

