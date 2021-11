Jirko, kdo tě vypnul? ptají se fanoušci Langmajera. Herce zdobil obrovský monokl pod okem

Herec Jiří Langmajer na svém instagramu sdílel dvě videa, jak v běhá po pláži v Thajsku. To by asi za normálních okolností nebylo nic tak zvláštního, herec ale vypadal, jako by ho někdo brutálně zmlátil. Komentáře plné otázek a děsu na sebe nenechaly dlouho čekat.