Jak je na tom Michael Schumacher? Promluvil jeho blízký přítel Jean Todt

Od jeho hororové nehody při lyžování ve francouzských Alpách uplynulo již neuvěřitelných osm let. Michael Schumacher ale „stále bojuje“, říká jeho blízký přítel Jean Todt.

Fanoušci Formule 1 neustále hledají aktuální informace o zdravotním stavu této legendy. Jeho rodina ho totiž od jeho tragické nehody drží mimo dohled veřejnosti. O Schumacherově stavu bylo tedy zveřejněno jen velmi málo informací.

Jedním z mála lidí, kteří mají k bývalému sedminásobnému mistru světa F1 přístup, je bývalý šéf Ferrari Todt, který stále doufá, že se jeho stav časem zlepší.

„Chápu, proč ho jeho rodina a přátelé chrání, měli bychom ho nechat na pokoji,“ řekl pro Daily Mail.

Jaký otec, takový syn

„Michael bojuje a my můžeme jen doufat, že se jeho stav zlepší,“ pokračoval.

Schumacherův syn Mick jde ve šlépějích svého otce a je nyní také součástí týmu F1. „Jsem šťastný, že je je Mick také ve formuli 1, navíc se mu tam skvěle daří. Mohl by tedy mít více konkurenceschopný stroj, ale mám ohromnou radost, že v sobě našel vášeň pro závodění,“ dodal.

Dokument Schumacher

Fanoušci závodů Formule 1 z celého světa nyní mají možnost zhlédnout na Netflixu dokument o Schumacherově životě.

Dvouhodinový film s názvem Schumacher byl natočen s požehnánim jeho rodiny. Je ohlédnutím za jeho velkolepou kariérou, ale také za jeho děsivou nehodou a zdrcujícími zdravotními následky.

Snímek obsahuje dokonce i rozhovory s členy Michaelovy rodiny. Ve filmu se objevili mimo jiné i jeho manželka Corinna, syn Mick, dcera Gina-Marie a jeho otec Rolf.

Je to dříč a bojovník

„To je skvělé. Jsem velmi šťastný a ulevilo se mi, že to lidé opravdu přijali tak, jak jsme to zamýšleli,“ řekl o filmu Michaelův syn Mick.

„Lidé ve snímku mají možnost vidět, jaké oběti musel podstoupit, aby dosáhl toho, čeho dosáhl. Lidé si teď mnohem lépe uvědomují, že mu ten úspěch nebyl dán, musel pro něj tvrdě pracovat,“ pokračoval.

„To je prostě to, o čem celý dokument je. Chtěli jsme ukázat, že je to dříč a bojovník. Jsem na na to, co jsme vytvořili, velmi hrdý,“ dodal.

Zdroj: Daily Mail, Daily Star

KAM DÁL: Absurdita ve StarDance: Simona Babčáková má všeho dost, vyrovnává se s tím po svém.