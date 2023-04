Boj s molem šatním i potravinovým: Vychytávky, které ochrání skříně i jídlo

Pokud máme doma moly, případně se jen domníváme, že někde řádí, je třeba jednat okamžitě. Mol šatní škodí ve skříních, mol potravinový se s chutí pustí do jídla. Sáhneme třeba po sušených houbách nebo mandlích a objevíme tam jemná vlákénka nebo nezvykle rozdrobené houby. Znamená to jediné – je tam!

Co musíme udělat?

Proti šatním molům použijeme přípravky ve spreji, kterými vystříkáme skříň a jiná místa, kde máme prádlo. Ještě lepší jsou různé přípravky v podobě gelů v sáčcích, které umístíme do míst s oděvy. Pokud už moly objevíme, musíme oděvy proklepat a vyvětrat.

Skříně vyčistíme vlhkou prachovkou, nepoužíváme tapety, pod nimiž se mohou škůdci rozmnožovat, a skříně vystříkáme sprejem a necháme vyvětrat. Ideální je prádlo také vyprat a zásadou je, aby se vrátilo do skříní naprosto suché. Jako prevence funguje občasné vyvětrání šatů, skříní, výměna ochranných prostředků a občasné vyprání uložených textilií.

Mol v potravinách

Co se týče potravin, tam už o ty napadené přijdeme. Potravinoví moli se do domácnosti dostanou už při nákupu potravin, nebo už jsou v domě. Rozmnožují se kdekoli, kde je temno a mají klid. Někdy k nám prostě také vletí oknem. Vajíčka a larvy jsou v dózách a jiných nádobách, které používáme na uchovávání potravin.

Najdeme je především v mouce, ovesných vločkách, mandlích, rozinkách, luštěninách, ale i v sušených houbách. Jako prevence je nezbytně nutné kontrolovat tyto potraviny a dbát na řádné uzavření dóz či sklenic s houbami. Motýlek se protáhne i velmi úzkou škvírou pod nedovřeným víčkem. Mějte také přehled o všech možných sáčcích se zapomenutými potravinami někde v koutě ve spíži. Tam se mol namnoží a vy marně řešíte ostatní uskladněné potraviny.

Napadené potraviny vyhoďte

Pokud moly najdeme v potravinách, neřešte to jinak než vyhozením. Pokud odebereme viditelně napadenou část potraviny, je to špatně. Nějaká vajíčka ve zbytku vždy zůstanou. Jako prevence se vyplatí mouku a ostatní suroviny jednou za čas prosít. Pokud přitom objevíme vlákénka nebo už malinkaté larvy molů, potravinu vyhodíme. Ale nevhazujte ji do koše.

Nejlepší je spláchnout ji, eventuálně je prostě vynést z bytu. Nejlepší prevencí je uchovávat suché potraviny v dobře uzavřených nádobách a používat moderní prostředky a nástrahy, které jsou vysoce účinné a chrání před moly až šest týdnů. Že nesmí obsahovat insekticidy a třeba jen nějaké aroma, je jasné, dáváme je přeci k potravinám.

Důležitá rada na závěr: Než začnete převracet skříně a spíž, zjistěte si podle chyceného mola, o jaký druh se jedná. Pokud má stříbrná křídla, jde o mola šatního. Jestli má na křídlech tmavé skvrny, je to mol potravinový.

Zdroje: redakce, domácí kutil Pavel Zahradník, ireceptar.cz

KAM DÁL: Vaření beze zbytků pro šetřílky: Skvělé jídlo uděláte i ze slupek a odřezků.