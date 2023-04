Vaření beze zbytků pro šetřílky: Skvělé jídlo uděláte i ze slupek a odřezků

Pokud jste si ráno připravili lahodný fresh z citrusů a většina slupek míří do koše, zadržte. Právě z nich si můžete vyrobit perfektní koření. Stačí je usušit, rozmixovat na prach a přidat jako skvělou přísadu třeba do bábovky. A to není zdaleka všechno.

Tvrdá kůrka parmezánu se může hodit

Kůrky z tvrdých sýrů, které byste jindy vyhodili, dejte do sáčku, schovejte do mrazáku a později přidejte například do polévek či omáčky. Skvěle se hodí samozřejmě k rizotu nebo tomatové polévce. Dodají pokrmu výraznou chuť. Lepší, než skončit na dně koše!

Nemusíte hned vyhazovat ani odřezky z masa. Obvykle ho očišťujeme, aby tam nebyl přebytečný tuk, právě tyto zbytky však mohou posloužit jako skvělý základ na pánev. Stačí, když si je schováte do mrazáku. A jakmile bude potřeba, necháte je vypražit na rozpálené pánvi. Vypečené kousky vyhoďte a na tuku osmažte třeba předvařené brambory nebo zeleninový základ do polévky. Pokrm okamžitě získá skvělou chuť. Jinak tomu není ani s odřezky od uzenin. Ty vám výborně poslouží při přípravě polévek, zejména vývarů.

I milovníci krevet mají šanci ušetřit

Že kupujete každý den čerstvé pečivo? Už naše babičky si půlku chleba dávaly do mrazáku pro případ, že by doma neměly nějaký ten kus pečiva. Pokud zrovna to pro vás není cesta, jak přijít k vytouženému krajíci, zkuste alespoň nezpracované pečivo rozemlít na strouhanku, namísto toho, abyste ji kupovali v obchodě. Kupovaná strouhanka sice stojí pár korun, ale víte, jak to je – korunka ke korunce… Ze staršího pečiva uděláte také skvělé krutony do polévky. Stačí, když je zakápnete olivovým olejem a posypete bylinkami.

Jste-li milovníkem krevet, nevyhazujte zbytky po jejich očištění. Dá se z nich totiž připravit vynikající vývar, který může být základem například pro thajskou polévku s kokosovým mlékem či italské rizoto. Využijete jej také k těstovinám s mořskými plody, které v takovém vývaru můžete předpřipravit.

Mrkvová nať a ořechy – skvělá kombinace!

Zbytky zeleniny byste neměli vyhazovat vůbec! Je jich taková škoda. Kupte si uzavíratelný sáček a postupně ho plňte tím, co vám zbývá na lince – košťály od květáku, brokolice, zbytky mrkve, celeru, pórku. Získáte skvělý základ pro polévku či omáčku. Stejným způsobem můžete uchovávat do polévky i nožičky hub, obrané kosti od pečeného kuřete, odřezky masa, povadlá rajčata apod.

A ještě jeden tip – z mrkvové natě, která by také jindy mířila do koše, připravíte skvělé pesto. Zkuste ještě navrch přidat ořechy.

