Jak ušetřit a nevyhazovat pečivo? Mražení může být nebezpečné pro naše zdraví

Mrazák je obecně samozřejmě jedním z nejprospěšnějších spotřebičů, bez nichž by si svoji domácnost dnes už uměl představit jen málokdo. Od syrového masa přes sezónní zeleninu až po prozatím nespotřebované zbytky jídla uchová téměř všechno buď na horší časy, nebo do doby, než přijde řada na jejich zpracování. Díky možnosti mražení se tak vyhodí mnohem méně potravin, než kdybychom je nechali rychle kazit uložené volně, případně v lednici. To je všechno pravda, ale musíme přitom dobře zvážit, co a jak můžeme mrazit, abychom neublížili svému zdraví. Jak je to třeba s docela obyčejným pečivem?

Čerstvé pečivo není vždy k dispozici

Samozřejmě se asi shodneme, že nejlepší je kupovat pečivo v malém množství, vždy jen na jeden den. Jenomže to není vždycky možné, navíc v mnoha obcích dnes nejsou ani prodejny, které by takové hospodaření umožňovaly. A tak přijde na řadu přece jen větší nákup a následné uchovávání pečiva po několik dní. Jak ale dobře víme, může se stát, že již za dva dny (a někdy i dříve) cítíme z rohlíku nebo chleba závan plísně, i když ji ještě nevidíme. To přijde ale jen o několik hodin později a pečivo můžeme vyhodit. A tak hledáme možnosti, jak uchovat tyto potraviny v poživatelném a pro zdraví bezpečném stavu přece jen o něco déle.

Do lednice raději ne

Někteří z nás ukládají pečivo do lednice v domnění, že chlad zamezí rozvoji plísní. Úvaha je to logická, ale realita se od ní přece jen liší. Lednice je sama o sobě, zvlášť ve chvíli, kdy zanedbáme pravidelnou (a častou) očistu, plná zárodků nejrůznějších plísní, které sem uložíme spolu s jídlem přineseným z obchodu. Tomu zkrátka nezabráníme. Častým „větráním“ lednice se navíc v chladném prostředí soustřeďuje vlhkost, která růst plísní ještě podporuje. A pečivo je přitom právě pro tyto škodlivé organismy vynikající živnou půdou. Uložíme-li navíc pečivo do igelitového sáčku, v němž se může zapařit, je dílo zkázy prakticky dokonáno.

Mrazák je lepší, ale...

Další – snad lepší – variantou by se mohlo jevit přímo zamražení pečiva. To je sice jedna z možností, jak problém s jeho uchováním po delší dobu vyřešit, ale i v tomto případě si musíme dát dobrý pozor na postup, jaký zvolíme. Rozhodně nesmí přijít do mrazáku nic, co ještě pořádně nevychladlo, a také se nesmíme snažit zamrazit příliš velké kusy pečiva. Tedy rozhodně ne celý bochník chleba, nýbrž jeho jednotlivé krajíce, balené po tolika kusech, kolik jich najednou obyčejně spotřebujeme. Kondenzace vlhkosti na rychle chladnoucím povrchu by zavinila velké problémy a po vytažení z chladu do běžné pokojové teploty bychom se dočkali jen rychleji rostoucí plísně.

Nechme mražení na odborníky

Jak tedy ideálně vyřešit problém s pečivem v případě, kdy nemáme k dispozici obchod nabízející denně čerstvé pečivo, nebo se nám zkrátka nechce chodit denně nakupovat? Ideální možností je nakoupit již zamražené polotovary, tedy buď předpečené, nebo syrové bagetky a další druhy, které najdeme v obchodech v chladné zóně. Doma pak už jen každý den během několika minut takovou potravinu rozpečeme. Kromě toho, že budeme mít vynikající pečivo, si můžeme si být jisti, že bylo-li pečivo zmraženo hned v pekárně, eventuálně jako těsto po zadělání, mělo by být i jeho uchovávání v mraze pro naše zdraví bezpečnější.

