Bolest krční páteře: Velkým pomocníkem může být meditace

Pokud vás bolest krční páteře trápí pravidelně, je ze všeho nejdůležitější nejdříve identifikovat její příčinu a snažit se jí vyhnout. V opačném případě byste se bolesti krční páteře opakovaně snažili zbavit donekonečna.

Mezi příčiny ztuhlého krku a bolesti krční páteře patří:

špatné držení těla

svalové napětí

osteoartróza

degenerace disku

poranění míchy

otřes mozku

fibromyalgie

stlačený nebo skřípnutý nerv

Bolest v oblasti krku může mít mimo jiné ale i psychické příčiny:

úzkost

deprese

vysoká úroveň stresu

Horko a chlad

Bolesti krční páteře vás může zbavit dokonce i obyčejný teplý či studený obklad.

Studený obklad vám pomůže snížit zánět a případné otoky na daném místě, teplý obklad stimuluje průtok krve. Před aplikováním ledu nebo mražených potravin na kůži je nutné je nejdříve zabalit do ručníku či utěrky, abychom se vyhnuli poškození kůže. Ideální je studený obklad přikládat na dané místo po dobu dvaceti minut a postup několikrát denně opakovat.

Studené a horké obklady můžete střídat. Jako horký obklad vám pomůže ručník namočený v teplé vodě (vyždímaný), nebo také horké lahve či podložky.

Vyhněte se náhlým pohybům

S uvolněním krční páteře a se zbavením se bolesti v oblasti krku vám pomůže mimo jiné i jemné protažení. Je ale důležité myslet na to, že bychom se v momentě, kdy nás bolí krční páteř, měli vyhnout veškerým trhavým pohybům.

Ideální je tak oblast krční páteře protahovat jemně a pomalu. Postupně můžete přidávat na intenzitě protažení, nikdy bychom ale neměli jít přes bolest.

Vyhledejte profesionála

Pokud vám tyto způsoby, které můžete bez problémů provést i sami doma, od bolesti krku neuleví, je načase vyhledat profesionála. Můžete se poradit s chiropraktikem, objednat se na masáž k certifikovanému profesionálovi nebo vyzkoušet staré čínské umění akupunktury.

Klíčem je prevence

Nejdůležitější je přijít na to, co přesně ve vašem případě bolest krku způsobuje, a snažit se dané příčině co možná nejvíce vyhnout nebo se pokusit zmírnit její dopady. U lidí, kteří nemohou příčinu bolesti krční páteře a ztuhlého krku odhalit, se často jedná o psychické příčiny, mezi které patří mimo jiné i stres.

Mnoho z nás si totiž neuvědomuje, že stres, kterému čelíme, se na nás projevuje celou řadou způsobů. Patří mezi ně mimo jiné i bolest hlavy nebo právě stažení svalů, které může vést až ke ztuhlému krku a bolesti v dané oblasti.

Tento efekt má zejména dlouhodobý stres, ten totiž nutí naše tělo zdržet naše krční svaly permanentně napjaté, což může postupem času vést k bolesti. Čím více stresu pociťujeme, tím více jsou naše svaly napjaté.

Pokud si tedy nejste jistí, co přesně vaši bolest krční páteře způsobuje, zkuste se zbavit stresu. Ideální je vyrazit na dovolenou, soustředit se na poslech uklidňující hudby, věnovat se koníčkům nebo zkusit uklidnit svou mysl pomocí meditace.

Zdroj: Healthline, Physiotherapy and Sport Ijuries Centre

