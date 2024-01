Nepodceňujte bílé tečky na nehtech. Jejich přehlížení může vést k velkým problémům

Není to tak dlouho, co se tato hlavně kosmetická záležitost připisovala nedostatku vápníku v těle. Dnes už odborníci vědí, že mlékem ani jogurtem zmiňovaný problém nevyřešíme, nicméně podle studií existují i další minerální prvky, které bychom v takovém případě měli tělu co nejrychleji dodat.

Nejen estetický problém

Krásné a upravené nehty, které se nelámou a mohou se stát ozdobou, pokud o ně budeme náležitě pečovat, jsou jistě snem většiny žen. Bílé tečky se na nich ale nepěkně podepisují a v případě, kdy nechceme, nebo dokonce nemůžeme chodit s nalakovanými nehty, se mohou stát i psychickým problémem. Proto bychom měli jejich vzniku vědomě předcházet. Jenomže jak?

Selen a zinek

Stejně jako pro rychlejší růst zdravých a pevných vlasů jsou i pro nehty důležité hlavně dva prvky –selen a zinek. Při jejich nedostatku se mohou nehty nejen lámat, ale obecně se budou hůře vyrovnávat s mechanickým poškozením, a to i při relativně malém tlaku. Stačí se někde neopatrně uhodit, ale třeba i v nervozitě silněji poklepat delšími nehty o stůl a problém je na světě. Vzhledem k tomu, že na jeden milimetr odrostu potřebuje nehet víc než týden, máme bohužel při objevení bílé tečky u nehtového lůžka jistotu, že se s ní budeme muset smířit i na několik příštích měsíců. Navíc musíme brát v úvahu, že se s věkem růst nehtu ještě zpomaluje.

Změna jídelníčku bude nutná

Co bychom tedy měli vědět? Nejde sice většinou o nijak výrazně závažný problém, který by sám o sobě přímo ohrožoval zdraví, nebo dokonce život, ale na druhou stranu by bylo k tělu nešetrné na takovou výzvu nezareagovat. Proto je dobré zařadit do jídelníčku více potravin, které dodají uvedené minerály. Nebude to velký problém.

Jezte ústřice – nebo třeba fazole

Nejbohatším zdrojem zinku, který bychom mohli organismu dopřát, jsou podle odborníků mořští měkkýši. Pravdou ale je, že ústřice, krabi nebo mušle se asi nestanou pravidelnou součástí našeho jídelníčku. Jiné už je to s masem, které běžně využíváme, a to jak hovězí, tak kuřecí, vepřové nebo krůtí. Pro vegetariány je tady možnost získat zinek například z luštěnin, jako jsou fazole, čočka nebo cizrna, ale také z kešu ořechů, hnědé rýže, hub, hrášku, kapusty nebo červené řepy. Dobrým zdrojem zinku jsou také vejce.

Selen najdete v květáku

Vajíčka lze doporučit také pro doplnění druhého z potřebných stopových prvků, tedy selenu. Kromě toho je v případě výskytu bílých teček na nehtech vhodné dlouhodoběji zvýšit příjem rybího masa a košťálové zeleniny. Vhodné budou květák, kapusta, zelí, brokolice, ale i česnek a již v případě zinku zmiňovaná čočka, houby nebo ořechy. Jak je vidět, oba důležité prvky najdeme v podobných, či dokonce stejných potravinách, neměl by být tedy problém pozměnit jídelníček tak, aby po nich tělo nevolalo zbytečně.

Nejde jen o tečky

Bílých teček si všimneme snadno, a i když samy o sobě nejsou nebezpečné, neměli bychom jejich výskyt přecházet bez reakce. Při nedostatku selenu v těle může dojít k problémům s produkcí hormonů štítné žlázy a snížení mužské plodnosti, velké problémy může jeho deficit způsobit v těhotenství. Snížená hladina zinku v těle pak může být příčinou menší odolnosti vůči infekčním chorobám, horšího hojení drobných ranek a dalších problémů. Nepřecházejme tedy náznaky, kterými tělo žádá o dodávku potřebných prvků, mohlo by se nám to v budoucnosti vymstít.

Zdroj: nzip.cz, fitnessrevolution.cz, aktin.cz, Wikipedie

