Ušetřete při běžné rutině. Pomůže vám jídelníček i pozvání na oběd

Tipy, které vám přinášíme, jsou tak obyčejné, jednoduché a srozumitelné, že se už za pár minut budete chytat za hlavu, proč vás to nenapadlo dříve. Čím začít?

1. Udělejte si týdenní jídelníček

Pokud vás děsí všechny seznamy denních pokrmů, které nenabízejí o moc víc než pár listů salátu a ovesné vločky k snídani, my máme na mysli list o poznání bohatší. Jde o přesný rozpis jídel, podle kterého poznáte, co máte zrovna nakoupit. Tak se vyhnete tomu, že se vám budou v lednici válet nadbytečné potraviny, které dříve či později vyhodíte, protože jim prošla doba spotřeby.

2. Udělejte si revizi aplikací v telefonu

Možná budete zírat, kolik aplikací v telefonu platíte, aniž byste je skutečně využívali. Právě automatické platby jsou největším strašákem všech šetřílků. Totéž můžete udělat se streamovacími platformami – možná zjistíte, že máte měsíční předplatné všude možně, sledujete však jen málo z toho.

3. Počkejte tři dny, než si koupíte něco jiného

Někteří z nás jsou skutečnými mistry impulzivních nákupů. Každopádně, takovým přístupem si můžeme spíše ublížit. Pokud se chystáte pořídit něco, co je o dražší než jedna polovina vašich měsíčních příjmů, počkejte tři dny, než vytáhnete svou milovanou bankovní kartu. Nejspíš s překvapením zjistíte, že za některé věci už nemáte chuť utrácet peníze, případně vám dojde, že je vlastně nepotřebujete.

4. Upřednostňujte kvalitu nad kvantitou

Zejména u oblečení nebo věcí do domácnosti byste vždy měli upřednostnit kvalitu nad kvantitou. Pokud budete mít plnou skříň oblečení, které vám nesedí, vždy budete mít pocit, že nemáte, co na sebe a budete nakupovat stále další a další kousky, které dříve či později věnujete někomu, komu budou sedět přeci jen o něco lépe. To platí i pro domácnost. Pokud to jen trochu jde, vydržte a kupte si jen to, co si opravdu přejete. I kdybyste si na to měli počkat o něco déle.

5. Pokud vás někdo pozve na oběd, hoďte si peníze do kasičky

Pokud jste vyrazili na oběd a někdo vás pozve, hoďte peníze do kasičky, nebo je pošlete na spořící účet. Stejně jste si mysleli, že je utratíte. Takže jste se dobře najedli – a ještě máte o korunu víc. To je dvojité vítězství!

6. Veďte si přehled příjmů a výdajů

Pokud nepatříte mezi ty, kterým měsíčně zbývá na účtu rezerva, a obecně máte co dělat, abyste vše poplatili, udělejte si třeba v počítači tabulku příjmů a výdajů. Zapište si, kolikátého v měsíci vám která částka odchází, kolik vlastně potřebujete, abyste vše zaplatili, a také, kolik vám měsíčně zbývá. Tuto částku potom můžete rozdělit ještě do kategorií, jako je například jídlo, zábava, oblečení či cestování.

7. Kupte si láhev na vodu

Lítáte celý den po schůzkách a kupujete si jednu vodu za druhou? Pomůže vám láhev, do které si kdykoliv doplníte potřebné tekutiny. Díkybohu žijeme v zemi, kde je pitná voda na každém rohu.

8. Nevyhazujte věci, prodejte je

Pokud se pustíte do jarního úklidu, nevyhazujte vyřazené věci. Nabídněte je na bazaru. V současné době je k dispozici spousta platforem, které jsou určeny přesně k tomuto účelu. I kdybyste prodali jen deset věcí po stovce, tisícovku na zemi nenajdete.

9. Jedlá soda a ocet

Nevyhazujte měsíčně tisíce korun za čističe domácnosti. Zkuste jedlou sodu, bílý ocet nebo citrón. Na internetu najdete spoustu návodů, jak si doma uklidit ekologicky – a navíc ušetřit. A ještě budete překvapení, jak dobře tyto propriety fungují!

10. Půjčte si od známých to, co potřebujete jen na jedno použití

Pokud to jde, půjčujte si věci, které opakovaně nevyužijete. Může jít o nějaké doplňky pro cestování, pracovní nářadí, stan, box na auto... Cokoliv, co teď opravdu potřebujete, ale nemáte ponětí, za jak dlouho (pokud vůbec někdy) byste to využili znovu. Pokud to příště budete potřebovat zas, pak uvažujte o koupi. U celé řady z těchto věcí totiž nakonec možná zjistíte, že vám vlastně nevyhovují, případně je nepotřebujete. A kdybyste je pak prodávali, sotva dostanete plnou cenu.

A jedenáctý tip navíc

Nešetřete tam, kde byste neměli. Na zdravém jídle, kvalitních botách, věcech, které vám dělají upřímnou radost a obohacují vaší duši. Žijte život s radostí a vůlí prožít ho naplno.

