Fiala lže, lidé vládě nevěří. Ekonom si nebral servítky

Průměrná měsíční penze vzroste o 760 korun. Předpoklad přitom byl růst o 1 770 korun. Červencové snížení valorizace je podle vlády Petra Fialy nutné pro stabilizaci veřejných financí. Stát jen za letošní rok ušetří 19,4 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí. Není to ale změna systému, pouze se mění parametry. Podle ekonoma Pikory je to zoufale málo.

Fialova vláda zatím chystá tři věci. „Uvažuje o zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let. OSVČ mají posílat více peněz do systému. Na snížení důchodů vláda sice nenašla odvahu, tak alespoň snižuje tempo valorizace, aby důchody začaly reálně klesat, když už nepoklesnou nominálně. Všechny zmíněné kroky jsou řešením hlubokého deficitu důchodového účtu a jsou krajně nepopulární. Nejde přitom ani zdaleka o reformu,“ říká odborník.

Vladimír Pikora

- Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group.

- Zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu.

- Přednáší na VŠE v Praze.

- Předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance.

Proč už důchodová reforma dávno není? Slibovaly ji snad všechny vlády za posledních deset, patnáct let. Je to jen o politickém strachu?

Má to podle mě dvě roviny. První je skutečnost, že z politiky zmizeli ekonomové. Ve vládách máme v posledních letech hlavně učitele, politology a lékaře. Ti problému nerozumí. A protože tomu nerozumí, musí si vzít na vše poradce. To není jako v devadesátých letech, kdy přišel Václav Klaus s tím, že je třeba si utáhnout opasek, uměl to vysvětlit sám a bez poradců. Lidem nelhal. A zadruhé, důchodové reforma je velmi nepopulární krok. Nikomu se do ní nechce. Třeba minulá vláda měla komisi pro důchody, a tím její snažení skončilo. Vypadalo to, že se něco dělá – a ve skutečnosti se nic nedělalo. Vláda měla čárku a klid.

Říkáte, že Klaus lidem nelhal. Petr Fiala lidem lže?

Ano. Například koncem roku řekl, že nebude změna valorizace. A ejhle, za pár měsíců ji tu máme. Politikům už prostě veřejnost nevěří. Najednou je vše složité prosadit.

Jsou nářky seniorů, že jim vláda bere peníze, oprávněné? Je to jedna z nejvíce opečovávaných skupin, žádný zaměstnanec nemůže říct, že se mu tak často zvyšují mzdy...

Důchodci mají pravdu. Vláda jim bere peníze, na které jim už vznikl nárok. Podle mě by změna valorizace nebyla průšvihem, kdyby proběhla loni. S účinností letos. Ale nikoli ve chvíli, kdy si už důchodci dopočítali, jaká je inflace – a na co mají nárok.

Řešit to v legislativní nouzi asi taky ničemu neprospělo, že?

Je to tak. Řešit věc v legislativní nouzi, když ještě koncem loňského roku premiér opakuje, že změna valorizace nebude, je velmi špatná. To vyvolává v lidech nedůvěru. Důchodový systém je přitom založen na důvěře.

Jak to myslíte?

Starší generace musí věřit té mladé, že se o ni postará tak, jako se stará generace starala o tu předchozí. Nyní tu máme velkou nejistotu a strach, že se mladá generace na tu starou vykašle a nechá ji na holičkách. Postupně se nám tu začínají politické strany dělit nikoli na levicové a pravicové, ale na ty, které mají mezi důchodci voliče, a které je tam nemají. To je velmi nezdravé dělení společnosti.

Říkal jste, že zvýšit věk odchodu do důchodu, posílat více peněz do systému a snížit tempo valorizace penzí je málo. Co doporučujete vy?

První věcí je využít příchodu mladých lidí, kteří zde budou přispívat do systému. Tomu nahrává stávající situace, kdy tu máme mnoho Ukrajinců. Mnoha lidem se to sice líbit nebude, ale tato imigrace by české ekonomice pomohla. Pak je tu růst produktivity práce. To je něco, co neřeší česká vláda, ale neřeší to ani celá EU. My neustále vymýšlíme nové regulace a byrokracii, aby byly podniky málo produktivní. Pak ale nedochází k tomu, že méně lidí dokáže uživit více důchodců.

Máte řešení?

Z mého pohledu není řešením, že budeme důchodcům brát důchody. Je třeba hledat to, jak udělat ekonomiku více produktivní. To, že si zrušíme spalovací motory a zavedeme elektrické, není růst produktivity. Jen jsme velmi investovali, abychom vyrobili to, co jsme už měli. To je příklad toho, proč stále budeme mluvit o důchodové reformě. Každé vládní opatření by mělo být zanalyzováno, a pokud nepovede k růstu ekonomiky, nemělo by být realizováno. Bohužel takových opatření je u nás mnoho.

Kdyby Ústavní soud zákon o snížení tempa valorizace zrušil, měl by stát dost peněz na vyplácení penzí?

Stát to zvládá, dokud mu půjčujeme. Jinými slovy, dokud budou lidé státu důvěřovat a věřit, že splatí své rekordní dluhy, nemá stát žádný problém se ještě více zadlužit. Když vidím, že ratingové agentury počítají s tím, že nás ještě tato vláda zadluží na 49 % HDP, je tato valorizace jako nic. Stát si prostě půjčí o trochu více.

Zejména opozice vládu tepe za to, že nezmrazila platy poslanců. Jak se na to díváte, je to jen gesto, nebo by to něco reálně přineslo?

Zmrazení mezd politiků, soudců apod. je jen kapkou v moři. Z ekonomického pohledu to je o ničem. Nicméně je to důležité symbolicky. Pokud chtějí politici, aby je voliči nebrali vážně, tak pro to dělají, co mohou. Sobě tučně přidají a důchodcům růst výrazně zkrátí. Myslím, že se mnozí politici budou po volbách divit.

