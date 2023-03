Paroubek si jde pro další výsměch. Kulhající herka fakt nemůže být silný vraník

Jiří Paroubek chce kandidovat do Sněmovny v roce 2025. Spojil se s dalším odpadlíkem z ČSSD Michalem Haškem, na politické techtle mechtle láká bývalou ministryni práce Janu Maláčovou i dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana. Potvrdil to v rozhovoru pro iDnes. To by samo o sobě bylo dobrým žertíkem k blížícímu se aprílu, případně jako historka po čtvrtém pivu. Jenomže Paroubek to myslí smrtelně vážně.

Sexy mozek toho zatím moc nevymyslel

Dokonce už zvládl v Praze uspořádat demonstraci, kde představil petici s názvem Braňme naše důchodce. Spolek Nespokojení chce během krátké doby sesbírat 10 tisíc podpisů, aby se na veřejném slyšení peticí musel zabývat petiční výbor poslanecké sněmovny. Paroubkova smůla ovšem je, že ač přemýšlí svým sexy mozkem (takto se vyjádřila jeho bývalá žena Petra) na zmíněné demonstraci bylo jen několik desítek zvědavců. Možná se ale Paroubkův orgán ještě nezahřál a neroztočil do požadovaných otáček. Tímto tempem by totiž šel sběr podpisů celkem pomalu.

Paroubek už se o návrat do politiky pokusil. Například 1. listopadu 2011 založil novou stranu s původním názvem Národní socialisté – Levice 21. století (později LEV 21 – Národní socialisté, zkratkou NÁR.SOC., později LEV 21). Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 kandidoval jako lídr strany (strana LEV 21 získala pouze 0,46 % hlasů). 30. listopadu 2014 rezignoval na post předsedy strany s tím, že se bude věnovat rodině a podnikání. V roce 2016 ze strany vystoupil.

Na druhou stranu může mít bývalý předseda vlády a lídr ČSSD nějaké eso v rukávu. Třeba jako 24. 9. 2005 na schůzi ÚV ČSSD, kdy pronesl svoji památnou větu: „Ty zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, budeme schvalovat i třeba s komunisty, a kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat třeba s Marťany, budou-li členy Poslanecké sněmovny!“ Možná i tentokrát spoléhá na nějakou pomoc shůry. Ono to ale fakt nepůjde. Kulhající herka se nikdy nestane silným vraníkem.

Politické body za potření „satana“

Ufoni ale nejsou zdaleka jediným úletem, který Paroubek za dobu svého účinkování v politice předvedl. Jedním z jeho „majstrštyků“ bylo svolení, aby policie rozehnala účastníky CzechTeku. „Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé,” pronesl tehdy Jiří Paroubek. Později se od zásahu distancoval s tím, že rozkaz padl ze strany ministra vnitra a policejního prezidenta. Už tento citovaný výrok však naznačuje, že velká míra zodpovědnosti právem padla na jeho hlavu.

Jeden z bývalých ministrů vnitra Milan Pecina dokonce tvrdil, že premiér celý zásah schválil hlavně proto, aby si získal hlasy starších voličů, pro které byla subkultura technařů něco jako ztělesněním satana.

Faktem je, že ještě předtím, než festival vůbec začal, se téma CzechTeku stalo politickým. Jiří Paroubek zdůrazňoval svou nelibost a evidentně si tím chtěl získat sympatie veřejnosti. Dokonce to došlo tak daleko, že vznikaly záměrné dezinformace ohledně ilegálně pronajatých ploch. Dodnes není zcela jasné, do jaké míry byl tento důvod relevantní pro následný zásah policie. I kdyby se však celá akce odehrávala na cizím pozemku bez povolení, to, jakým způsobem se pak všechno zvrhlo v násilí, je neomluvitelné.

Jak probíhal zásah na CzechTeku?

První větší komplikace vznikaly na výjezdu z dálnice D5, který policie záměrně uzavřela. Technaři tak zůstali stát na dálnici a postupně vznikla až 10kilometrová kolona, kterou nechtěli návštěvníci CzechTeku opustit. Zde poprvé začala akce, kdy byla použita vodní děla a zásahy těžkooděnců. Ti se následně přesunuli na louku, kde mezitím probíhala technoparty.

Paroubkův druhý pokus o návrat do politiky skončil také neslavně. Ve volbách do Senátu PČR v roce 2018 kandidoval v obvodu č. 71 – Ostrava-město. Původně chtěl kandidovat za ČSSD, ale jeho kandidaturu neschválilo předsednictvo strany. Ostravská ČSSD však sesbírala dostatek podpisů od občanů, takže kandidoval jako nezávislý. Se ziskem 6,90 % hlasů skončil na 7. místě.

Cesty byly hlídané a odříznuté, ale přesto se skrze polní cesty na místo dostalo něco kolem 5 tisíc lidí. Auta zaparkovaná v přilehlých obcích dokonce donutila některé místní obyvatele k sepsání petice, aby policie nechala technoparty běžet, a automobily tak mohly z improvizovaných parkovišť v okolí zmizet. Policejní akce se však neodvratně spustila s požehnáním tehdejšího premiéra.

Jiří Paroubek prohlásil, že rozehnat akci je nutné tím nejrazantnějším způsobem. Ještě ve 4 hodiny ráno policie obvolává majitele pozemků, přes které se na pronajatou plochu dostaly tisíce technařů, s cílem získat právně neprůstřelné alibi. Kolem poledne bylo kolem celého festivalu sešikováno přes 1 000 policistů i s vrtulníkem. Rojnice těžkooděnců se po pěti hodinách na přímém slunci a po spršce nadávek od účastníků pustila do akce.

Příkaz zněl jasně. Vytlačit všechny z louky, aby se tím akce definitivně ukončila. Policie tak učinila brutálním způsobem. Proti technařům byl použit slzný plyn, dělobuchy a obušky.

Policejní brutalita a desítky milionů v luftě

Hlavně zásah konkrétních policistů proti bezbranným a někdy zcela ochromeným lidem vypovídal o tom, že akce je zcela nezvládnutá. Technaři totiž policii vyprovokovali tím, že se bránili třeba i svrháváním balíků slámy a házením různých předmětů. Frustrace tak vyplavala na povrch velmi brutálně.

Zásah, který trval až do půlnoci, měl na svědomí desítky těžce zraněných osob, ale také policistů. Výdaje policie na celou akci činily 31 milionů korun. V porovnání s tím se škody technařů pohybovaly maximálně do půl milionu.

Do médií se dostalo mnoho šokujících záběrů policejní brutality a celý zásah rozdělil společnost. Jedni v něm viděli ozvěnu tvrdých zásahů komunistické diktatury, ale další tuto policejní akci schvalovali. Nikdo za tento zásah ze strany policie nebyl nikdy odsouzen ani trestán. CzechTek se od té doby konal už jenom jednou.

