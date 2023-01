Už žádná zamlžená okna. Vlhkost v autě odstraníte nejméně třemi způsoby

Neustále zamlžená okna v autě už vás přestávají bavit? Vyzkoušejte některý z jednoduchých triků a zbavte se vlhkosti v autě, jak nejlépe to jen jde. Navíc se nejedná o žádnou vědu, ale jednoduché triky.

Udržujte interiér v suchu a čistotě

Pokud přidáte do auta další vlhkost, jen si zbytečně zhoršujete celý problém. Snažte se proto interiér vozidla co nejvíce větrat. Problematické jsou i mokré boty, od kterých nasáknou textilní koberečky. Přes zimu se je proto pokuste vyměnit za gumové, které můžete jednoduše otřít a opět tak o něco snížit množství vlhkosti. Na vině přitom může být i starý a již dostatečně nefunkční kabinový filtr. Ten by se měl měnit minimálně jednou do roka, jak radí odborník v instruktážním videu.

Přidejte pohlcovač vlhkosti

Další a poměrně jasný způsob, jak se zbavit vlhkosti v autě, je přidání odvlhčovače. Typicky se jedná o nejrůznější otevřené diskrétní nádobky s obsahem silikagelu, který má přirozenou schopnost pohltit vlhkost. I přesto na tento preventivní krok celá řada motoristů před začátkem zimní sezony zbytečně zapomíná. Kromě přímého nákupu odvlhčovače do auta si můžete pomoci také nejrůznějšími sáčky se silikagelem, které najdete v taškách, botách či jiných předmětech, kam se běžně přidávají právě za účelem pohlcení přebytečné vlhkosti.

Pěna na holení a rýže

Tyto způsoby pro snížení vlhkosti v autě se dají zařadit do kategorie babských rad. Přesto však mohou velmi dobře fungovat. Jedná se například o využití pěny či gelu na holení. Tento trik se uplatňuje například i u zrcadel v koupelně, u kterých nechceme řešit problémy se zamlžováním. Stačí okna z vnitřní strany jednoduše vyleštit právě s použitím pěny na holení.

Poslední trik spočívá ve využití věcí, které najde každý doma. A to konkrétně rýži a ponožky. Stačí vzít hrst rýže a umístit ji do ponožek. Využít můžete rovnou i celé varné sáčky, které stačí nenápadně umístit na otevřená místa v autě. Pro největší efekt se však vyplatí kombinovat tuto metodu s dalšími výše uvedenými způsoby.

Zdroj: quora.com, way.com

