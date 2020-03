Nebojte se větrat, radí hygienici. Čerstvý vzduch musíme do bytu pouštět i v karanténě

Neustále všude kolem sebe vidíme a slyšíme informace o tom, jak se chovat, když už musíme vyjít ven. Stejně tak bychom ale měli dodržovat určitá pravidla i doma. Jaká to jsou? Rozhodně bychom neměli bránit přístupu čerstvého vzduchu do bytu.

Neustále všude kolem sebe vidíme a slyšíme informace o tom, jak se chovat, když už musíme vyjít ven. Stejně tak bychom ale měli dodržovat určitá pravidla i doma. Jaká to jsou? Rozhodně bychom neměli bránit přístupu čerstvého vzduchu do bytu.

Měli bychom pobývat doma a ven chodit jen ze skutečně důležitých důvodů. To je jistě správné, ale stejně tak důležité je dodržovat určitá zpřísněná pravidla i doma. Nikdo nemůže s jistotou vědět, jestli si z venku nepřinesl viry například na rukou nebo na oblečení. Právě proto je nezbytné po příchodu domů provést některá důležitá opatření.

Logické, ale zanedbávané…

Zdá se logické, že si po návratu domů člověk umyje ruce - a to i v běžném režimu, nejen v krizovém stavu. Přesto mnozí na tuto nezbytnost bohužel i v této situaci zapomínají. Pak může být i používání roušek zbytečné. Viry mají totiž schopnost přežívat i na nejrůznějších materiálech, jako jsou kovy nebo plasty, z nichž jsou vyrobeny například kliky obchodů, madla nákupních vozíků a další věci, kterých se venku často i nevědomě dotkneme. Pokud nemáme žádné desinfekční prostředky, stačí i mýdlo a teplá voda. Lépe je samozřejmě používat speciální prostředky na bázi lihu nebo další desinfekce. Dobře prý působí v případě nouze i lihoviny, které za jiné situace užíváme mnohem příjemnějším způsobem, jako je třeba slivovice…

Větrat - často a silně

Někteří lidé, zvláště starší občané, se obávají v této chvíli nejen vycházet ze svých domovů, což je jistě správné a vláda dokonce doporučuje, aby senioři nad 70 let v ideálním případě nechodili ven. Jinou stránkou věci je ale důkladné větrání. Právě to ale pracovníci hygienických stanic velmi doporučují, a to nejen lidem, kteří zůstávají doma z preventivních důvodů, tak i těm, kteří jsou přímo v karanténě. Obava, že se vir dostane do bytu právě otevřeným oknem, je zbytečná. Naopak čerstvý vzduch je pro člověka nesmírně potřebný, působí příznivě i na psychickou pohodu a zdravotní stav.

Kapesník stále u sebe

Nejen pro osoby v karanténě platí jedna důležitá zásada. Při kýchání a kašlání si zcela automaticky zakrýváme ústa - ovšem nikoliv rukou, ale ideálně jednorázovým kapesníkem, který okamžitě vyhodíme. Můžeme to považovat za plýtvání, ale řekněme si upřímně, v tuto chvíli jde hlavně o zdraví.

Pozor na odpadky

Možná si ani neuvědomujeme, že zdrojem infekce (pokud je v bytě nakažený člověk) se mohou stát i odpadky. Proto je vhodné používat odpadkové pytle, které je možné zavázat. Odpadky nenecháváme nikde volně přístupné.

V karanténě ještě přísněji

Jestliže je v bytě osoba, která má nařízenu karanténu (nemusí se u ní projevovat příznaky), je třeba dodržovat ještě přísnější opatření. Jde o omývání nábytku desinfekcí, častou výměnu a praní povlečení, využívání utěrek a ručníků pouze jednorázově a vždy je znovu vyprat a také používat ideálně jen papírové kapesníky. Osoba, pro kterou karanténa platí, se potom má zdržovat v místnosti mimo ostatních obyvatel bytu. Kroky to samozřejmě nejsou stoprocentní, ale určitě přispějí k možné ochraně ostatních členů domácnosti.

KAM DÁL: Hygienu dodržovali už naši dávní předci. Jak si například čistili zuby?