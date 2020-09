Zarostlé nehty bolí opravdu hodně. Problému můžeme předejít nebo jej léčit šetrněji než stržením nehtu

Stává se to hlavně u palců na noze - nehet je zbytečně široký, a to až tak, že se vlastně nevejde do nehtového lůžka a tlačí na okolní tkáň. I když poměrně značnou roli tady může hrát genetická dispozice, kterou jen těžko ovlivníme, můžeme zarůstání nehtů poměrně účinně předcházet správným ošetřováním nohou. Jedním z nejzákladnějších momentů, který pomáhá v prevenci zarůstání nehtů, je jejich správné stříhání. Zatímco nehty na rukou zastřihujeme do obloučku, u nohou by měly nehty být zastřiženy rovně. Jinak se brzy můžeme začít potýkat dokonce s infekcí, která může kolem zarůstajícího nehtu vzniknout.

Boty - základ zdraví nohou

Samozřejmostí - i z tohoto pohledu - je také nošení odpovídajícího typu a velikosti obuvi, Nohy, které jsou po celý den utěsněny v malých a nepodnoucích botách, jsou k zarůstání nehtů mnohem náchylnější, o jakémkoliv pohodlí nemluvě.

Pozor u dětí

Stejně jako u dospělých musejí dávat na možné zarůstání nehtů pozor i rodiče malých dětí, které si ještě neumí říct, co je bolí. Ačkoliv maminky jistě pravidelně kontrolují nožičky svých malých potomků, může být prvním příznakem takového problému neochota dětí chodit, stavět se na nohy. Pokud dítěti nehty zarůstají, je dobré s ním zajít k lékaři, protože může jít o příznak jiných, závažnějších onemocnění, jako je například Turnerův syndrom.

Jak na zarostlý nehet?

I když by nyní bylo příjemné si přečíst, že stačí jednoduchý nebolestivý zákrok a problém je vyřešen, není to tak prosté. Obecně je dobré vědět, že bychom neměli takovou situaci podceňovat a správné je zajít k lékaři. Podle odborníků bychom se neměli snažit zarostlý nehet vystřihovat sami, protože bychom se mohli poranit a do rány se potom velmi snadno zanese infekce, která může způsobit dalekosáhlé problémy. Nehledě na to, že jde o zákrok v domácích podmínkách většinou velmi bolestivý.

Strhnout nehet? Raději snad ne...

Další možností - a nutno podotknout, že také velmi nepříjemnou - je tak zvané strhávání nehtu, které ale samozřejmě musí provádět chirurg. Dnes už víme, že jde o metodu, která rozhodně nezaručí trvalý úspěch a bezproblémový růst dalšího nehtu. Velmi často se dokonce také vrací zánět, který je stržením nehtu po několika dnech zdánlivě vyřešen. Méně bolestivou a trvalou možností, jak se popasovat se zarůstajícím nehtem, je tak zvaná plastika nehtového lůžka, ale za tou spíš než na chirurgii vyražte na kožní. Lékař při menší operaci zúží val na okrajích nehtu, a tím je problém vyřešen.

Nehtová rovnátka mohou být řešením

Proto se stále více pacientů zajímá o tak zvaná nehtová rovnátka. Postup rovnání nehtů je mírně podobný jako při rovnání chrupu, stálý mítný tlak “rovnátka” na nehet způsobí trvalou změnu jeho tvaru. Je samozřejmě nutné připravit se na déletrvající proces, protože nehtu určitou dobu trvá, než nový tvar přijme za svý. Na rozdíl od strhávání nehtů nebo jeho domácí vystříhávání jde ale o metodu nebolestivou, která podle odborníků přináší prakticky okamžitou úlevu.

Několik základních bodů

Takže abychom si to shrnuli: jako prevenci proti zarůstajícím nehtům nebo následnou léčbu je třeba:

nosit vhodnou obuv

pečovat o nohy vhodným způsobem - zastřihovat je rovně

kontrolovat stav nehtů v pravidlených intervalech

přibližně jednou za tři týdny navštívit pedikérku

nesnažit se problém odstranit sami doma

při problémech co nejdříve navštívit lékaře

u lékaře požadovat šetrné řešení

Tímto způsobem bychom se měli zarůstajících nehtů vyvarovat i v případě, že k tomuto problému máme genetickou dispozici.

