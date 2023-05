Česnek je lék na hodně neduhů. Tinkturu dle starého tibetského receptu si může vyrobit každý

Posilovat imunitu je základ. Také je dobré umět se bránit, pokud nastanou problémy. Nejde přitom o žádné čáry, řeč je o obyčejném česneku. Jeho příznivé účinky znali už naši předkové a starobylé národy jej považovaly za posvátnou rostlinu.

Česnek umí bojovat i proti trombóze

A proč by česnek nemohl být tak zázračným lékem? „Tak se podívejte, co vše obsahuje a na co působí: glikosidně vázané silice, hormony, vitamíny A, B a E a C a další fytoncidně účinkující složky. Je jedním z nejúčinnějších přírodních léků na ozdravení střevní flóry a proti infekčním neduhům,“ vysvětluje MUDr. Ivan Havelka.

Podle lékaře působí na vylučování trávicích šťáv a žluči, čímž zlepšuje chuť k jídlu, uklidňuje hladké svalstvo střev. „Má příznivý vliv na dýchací ústrojí, na astma, bronchitidu, pneumonii i chronická onemocnění, reguluje bakterie v tlustém střevě, prokrvuje koronární cévy srdce a prohlubuje práci srdečního svalu. Navíc rozšiřuje cévy, chrání před trombózou a infarktem, snižuje krevní tlak.“

Rostlina zatočí s viry i bakteriemi

Česnek sám o sobě povzbuzuje vlastní imunitní systém. „Pomáhá při chřipce, proti střevním parazitům a bakteriím, nadýmání a střevním bolestem, vhodný je proti arterioskleróze. Použitelné jsou i mladé listy, které mají vliv na tvorbu krve a mají antibiotické účinky. Česnek bezesporu patří mezi nejlepší přírodní prostředky v prevenci arteriosklerózy. Dá se užívat vnitřně, jako kloktadlo i jako kapky do nosu,“ vypočítává lékař.

Česnek čistí cévy a zlepšuje krevní tlak

Pokud máte potíže spojené s vyšším cholesterolem a cévami všeobecně, je podle odborníka česnek tou správnou volbou. „Dokonce umí čistit organismus od vápenatých usazenin, čímž se při jeho užívání cévy krevního oběhu stávají pružnější. To zabraňuje vzniku vysokého krevního tlaku, infarktu, sklerózy. .A kdo trpí na takzvané hučení v hlavě, měl by jej také užívat.“ Říká se, že jeho pravidelné užívání zlepší i zrak a dokáže omladit organismus o 10 let. Žádný vědecký důkaz na to ale neexistuje. Užívání česneku je však problematické pro osoby trpící onemocněním žlučníku. „Tady to chce opatrnost a nejlépe postup konzultovat s lékařem,“ dodává lékař.

Tibetský elixír mládí

Existuje starodávný recept na přípravu takzvaného tibetského elixíru mládí. Je to v podstatě česneková tinktura. Recept byl objeven v roce 1972 v Tibetu na hliněných deskách a byl přeložen do mnoha jazyků. Jeho původ se datuje do období 4000 až 5000 let před naším letopočtem. A jak tedy na to?

Rozkrájejte nerezovým nožem 350 gramů očištěného česneku, pak jej roztlučte něčím dřevěným, nejlépe v hliněné nádobě. Je možné použít i nerezový strojek na mletí. Pak směs zalijte 200 gramy 80 až 90% lihu. Nádobu pevně uzavřete a uložte v temnu a chladu na dobu 10 dnů.

Nádobu pevně uzavřete a uložte v temnu a chladu na dobu 10 dnů. Pak hmotu přes plátno proceďte, zbytek vymačkejte a získanou tekutinu slijte do lahvičky o obsahu asi 250 gramů. Za dva až tři dny můžete začít s léčbou. Užívejte po kapkách a každou dávku zapijte mlékem, vždy po požití 50 gramů mléka, ne více.

