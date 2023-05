Bazaliom: rakovina kůže, nad kterou lidé mávají rukou

Rakovina v jakékoli formě je velkým strašákem. Vždyť v nádorových onemocněních ledvin se Česká republika drží na světové špičce. Ale když jde o kůži, mají lidé tendence situaci zlehčovat. A to i přesto, že v USA přibyde každý den zhruba 9 500 pacientů (ne vždy jde o bazaliom). Zamířit, vyříznout a na pár týdnů se vyhnout slunci. Lehkovážnému přístupu nahrává i to, že bazaliom, o kterém dopodrobna pojednává tato studie, většinou nemetastázuje. Je zařazený mezi zhoubné nádory. Ne z důvodu smrtnosti, ale kvůli schopnosti infiltrovat se do okolních tkání a znetvořit je.

Bazaliom, seznamte se

Na první pohled byste neřekli, že jde o malý nádor. Hravě se totiž ztratí mezi kožními výrůstky.

Je bezbarvý (melanom je oproti bazaliomu zbarvený do hněda).

Zvětšuje se.

Má vyvýšené okraje a nepravidelný povrch.

V jeho okolí jsou na kůži rozšířené cévky.

Mizí a objevuje se (na stejném místě).

Pod tvrdou vrstvou je otevřená mokvající rána.

Nesnažte se výrůstek odstranit, do ranky pod ním byste si mohli zanést infekci.

Je tvrdý a na omak jasně ohraničený.

Má světle růžovou barvu.

Skutečné nebezpečí

S bazaliomem můžete žít mnoho let. Bude se proměňovat, zvětšovat, vybarvovat a tvrdnout. Ale nezabolí. Největší riziko je v tom, že prorůstá do tkání poblíž a pod kůží se může nebezpečně šířit, aniž byste si toho všimli. Výrůstek poblíž oka tak může dosáhnout až k bulvě a ohrozit zrak. Stejně nebezpečný je výskyt u uší, úst nebo nosu.

Muži jsou ohroženější skupinou než ženy. Možná proto, že jim s věkem ubývají vlasy a slunci vystavují více kůže.

Většinou se nerozšiřuje do stran, ale směrem dolů a dosahuje i několika desítek milimetrů. Tím naruší spodní vrstvy pokožky a může zasáhnout i svaly, chrupavky nebo kosti.

Obličej funguje jako terč pro bazaliomy. Může za to časté vystavení se slunci. To je totiž jednou z nejčastějších příčin kožních nádorů. Častý pobyt na přímém slunci, nedostatečná ochrana opalovacím krémem a pravidelná návštěva solária patří k nejrizikovějším faktorům, které mohou probudit k životu nenápadné nádory. A všechny můžete ovlivnit.

Zdroj: aad.org, ncbi.nlm.nih.gov, symptomy.cz

