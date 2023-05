Záděra není malichernost, můžete skončit v nemocnici

Upravené nehty jsou základ. Nejde ale jen o lak, střih nebo čistotu, ale i o roztřepenou nehtovou kůžičku, která kazí celkový dojem. A mimo to pne a svědí. Pod suchou a bílou vrstvou je kůže zarudlá a nesmírně citlivá. Mohou za to stovky nervových zakončení v prstech. Záděrám, o kterých pojednává tato studie, nemůžete předejít. Práce s papírem, vodou nebo saponáty, prašné prostředí, příliš slunce, hormonální změny a stres. To všechno jim hraje do karet. Jakmile ale „těsnící vrstva“ mezi nehtem a kůží popraská a začne se drolit, záděra se objeví do několika dnů.

Školácká chyba

Snažíte se záděry co nejrychleji zbavit. Promaštění kůže v této fázi už nepomůže, ale zjemní ji, zmírní pnutí a předejte tvorbě dalších oděrek. Nůžky se zdají jako nejlepší řešení, ale odstřihnutím odchlípnuté kůže jen rozdráždíte ranku, vyvoláte krvácení a ostřím můžete dovnitř zanést nečistoty.

Dětem se záděry tvoří často. Promazávejte, nestříhejte!

Pokud jde jen o suchou kůži, nůžkami na manikúru se dá taková záděra odstranit. Ve stavu, kdy už jde o ostrý a tvrdý výrůstek, který bolí a zasahuje do nehtu, se pokusům o odstranění záděry svépomocí vyhněte. Pravděpodobně neodhadnete velikost záděry, ani sílu jejího uchycení, a tak spolu s ní odstraníte i část nehtu nebo zdravé kůže. A právě v tom místě se rozšíří infekce, napadne i netknuté tkáně a způsobí necitlivost, otok nebo hnisání a paronychii neboli zánět nehtového lůžka.

Nechat prst v klidu je téměř nemožné, a tak se zánět rychle rozšíří, způsobí slabost a bolesti svalů a kloubů. Takové zdravotní potíže už je třeba řešit antibiotiky (nejen léky na bolest) nebo kratší hospitalizací, kdy se uvolní nehet a vytvoří se prostor, aby se mohla ranka po záděře znovu zacelit.

Prevence je jediné řešení

Ve chvíli, kdy se objeví záděra, je na vás, abyste ji šetrně odstranili (například odrolováním kůže nebo zatlačením) a minimalizovali riziko infekce. Aktivní zánět má totiž celou řadu nepříjemných projevů:

zvýšená citlivost kůže,

krevní podlitina v místě záděry,

infekce nehtu,

natržení zdravé kůže,

otok prstu,

krvácení,

zanícení rány,

snížení citlivosti prstu,

brnění dlaně,

špatná pohyblivost.

Záděry se tvoří a po čase ustupují. Pokud je jejich výskyt častější, měli byste najít příčinu. Základem je balíček preventivních opatření, jako je omezení vody a mýdel, manipulace s papírem a slunění se. Důležité je pravidelné promazávání a také správné zastřihování nehtů. Na ruce do obloučku bez zásahu do kůže, na noze rovně.

Zdroj: researchgate.net, ncbi.nlm.nih.gov, celostnimedicina

KAM DÁL: Nebezpečná znaménka na těle: Jak předcházet rakovině kůže, radí odborník