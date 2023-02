Podlahové topení potěší vaši peněženku: Radiátory budou možná brzy retro

Podlahové vytápění začíná být u novostaveb a developerských projektů standard. V zahraničí tento trend „běží“ už několik let, v Čechách je novinkou. Vítanou. Kdo by se nechtěl zbavit nevzhledných radiátorů, které jen zabírají místo? Kdo by se nechtěl doma procházet bez ponožek po příjemně vyhřáté podlaze?