Vánoční cukroví: Vanilkové rohlíčky to měly složité a vosí hnízda, nebo včelí úly?

V Česku je akt pečení vánočního cukroví zakořeněn tak hluboko, že jeho původ sahá až do 16. století. Samozřejmě v té době vzhledem k dostupným surovinám na pečení cukroví vypadalo úplně jinak. Nicméně jsou určité typy, tvary a názvy, které se drží dodnes. Jak je známo, tak v České republice si největší popularitu získaly vanilkové rohlíčky.

Vánoční cukroví? Vanilkové rohlíčky!

Vanilkové rohlíčky se měly začít péct někdy koncem 17 století. Cukroví je původem z Rakouska a začalo se péct na počest porážky osmanských vojsk. Osmanská říše totiž měla na vlajce půlměsíc, a tak původní název zněl vanilkové půlměsíčky. Je to asi nejtradičnější typ vánočního cukroví, který najdete na každém stole v každé domácnosti.

Ačkoli je recept na pečení vanilkových rohlíčků jednoduchý a pro většinu domácností neměnný, s postupem doby, kdy se objevují stále nové suroviny, přichází také inovace i tohoto tradičního vánočního cukroví. Například díky vlivům Itálie se do vanilkových rohlíčků přidávají místo ořechů pistácie. Jiní zase využívají do receptu více čokolády. A rozdíly mohou být také v přípravě těsta. Nicméně ať je to tak nebo tak, vanilkové rohlíčky jsou stále nejoblíbenějším vánočním cukrovím.

Linecké cukroví

V první trojce nejpopulárnějšího vánočního cukroví máme dále vosí hnízda a klasické linecké cukroví. Linecké je téměř vždy tím prvním cukrovím, které se začíná v domácnostech péct. Hospodyně začínají s tímto cukrovím už tři týdny před Vánocemi.

Historicky se pak linecké poprvé objevilo ve druhé polovině 17. století. Dříve mělo linecké poměrně jednoduchý tvar, který se drží do dneška. Nicméně doba jde stále vpřed, a tak se začalo různě modifikovat, protože právě linecké těsto je velice dobře tvarovatelné. Ať vypadá jakkoli, tak linecké vždy najdete hned přímo vedle vanilkových rohlíčků na každém vánočním stole.

Vosí hnízda jsou tajemná

Vosí hnízdo nebo včelí úl je další populární cukroví, které najdeme na vánoční tabuli. Mimochodem, jak to tedy je, vosí hnízdo, nebo včelí úl? Je to jedno, jde o totéž cukroví a záleží jen na tom, ve které části republiky zrovna jste. Oproti jiným druhům cukroví je ovšem tento typ zahalen trochou tajemství. Není přesně dané, kdy se objevil poprvé, a to také proto, že historicky byla vosí hnízda spojená především se zimním slunovratem a ne s Vánocemi.

Ačkoli je tvar tohoto cukroví neměnný, tak jde s dobou. Především díky různým náplním, které se mohou lišit v každé rodině. Dnes již má totiž každá hospodyňka svůj recept na vosí hnízda, takže se můžete například setkat s vosími hnízdy se sladkou náplní. Jinde naleznete trochu alkoholu, jinde zase exotiku. Záleží opravdu jen na chuti a představivosti, se kterou se do vosích hnízd pustíte.

Co ještě můžeme upéct?

Česko je zemí, která se v rámci Vánoc drží tradic, a to platí i pro vánoční cukroví. Podle tradice by totiž mělo být v každé rodině sedm druhů cukroví. Někde ovšem najdete jen pár těch nejoblíbenějších a jinde je zase sedm málo. Vedle vanilkových rohlíčků, vosích hnízd nebo lineckého cukroví jsou velmi rozšířené i další, i když méně populární druhy vánočního cukroví.

Můžeme jmenovat klasické pracny, které jsou zajímavé díky skořici, která se k pečení používá. Některé rodiny nemohou být bez tradičních pusinek, které zaujmou svou nadýchaností. Velké oblibě se obecně těší ořechové cukroví a marokánky. Novějšími druhy pak mohou být pařížské rohlíčky nebo Masarykovo cukroví.

Skutečně se zde velmi hodí citát, že fantazii se meze nekladou. Recepty se dědí z generace na generaci, a proto tato tradice zřejmě nikdy nevymře, i když je jisté, že se i tradice pečení vánočního cukroví bude muset držet určitého pokroku doby. Nicméně k českým Vánocům vždy vánoční cukroví neodmyslitelně patřit bude.

