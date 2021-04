Jak zvýšit své IQ? Hrajte pexeso a staňte se vegetariánem

Inteligence je z velké části vrozená. V životě však hraje nezanedbatelnou roli výchova a vzdělání. Člověk je tvor, který se dokáže učit stále nové vjemy, a tím své IQ poctivě cvičí a rozvíjí. Je však možné, aby se člověk vlastní vůlí stal z hlupáka géniem? Existuje několik rad, které vám zaručeně pomohou být o něco bystřejším jedincem.

Inteligence hrou

Škola hrou, říkával Jan Ámos Komenský. Popravdě úplně nemyslel, že se děti budou rozvíjet a učit pomocí her a zábavy, ale hlavní význam byl skrytý ve formě divadelního vzdělávání. Škola divadelní hrou. Na rozdíl od Komenského metody tak lze inteligenci povýšit o nějaký ten bod výš právě hrou.

Hrát hry totiž vaší inteligenci prospěje. V ideálním případě zkoušejte tzv. zpětné hry, které provokují a zaměstnávají vaši paměť. Obyčejné puzzle nebo pexeso 25 minut denně výrazně pomůže získat 4 body do IQ navíc. Výkonnost vašeho mozku se zvyšuje i hraním společenských her. Ty navíc rozvíjí sociální interakci, která se také pozitivně promítá do vašeho výkonu. Baví vás scrabble? Neváhejte, protože pravidelnou hrou této deskovky, která je dnes i online, můžete své IQ zvýšit o 1 až 2 body.

Kardio cvičení

Člověk by řekl, že pravidelné běhání pomůže hlavně vašemu tělu. Ve zdravém těle zdravý duch a inteligence nevyjímaje. Švédská studie prokázala, že kardiovaskulární cvičení zvyšuje verbální inteligenci až o 50 %. Ne každé cvičení však může pomoci. U posilování se podobný efekt zatím neprojevil. Správnou kardio sestavou, kterou provádíte pravidelně až 20 minut, můžete své IQ zvýšit o nezanedbatelných 5 bodů.

Být vegetariánem…

Vyřadit z vašeho jídelníčku maso je velké rozhodnutí. Pokud myšlenka na trpící zvířata pro vás není dostatečnou motivací, vidina zvýšené inteligence možná zabere. Vegetariáni totiž mohou svůj IQ věk omladit o celých deset let. Dietní návyky tohoto typu jsou spojené s výraznou intelektuální funkcí a pomalejším stárnutím kognitivních funkcí.

Opakujte testy

Myslíte si, že věčné opakování testu je podvod? Pokud si stejný test zkusíte hned několikrát, tak ve svém mozku spustíte o hodně větší aktivitu paměti. To znamená nárůst vašeho IQ o dva body. Vůbec tak není od věci se do podobných testů pustit znovu a znovu.

