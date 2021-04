Nápad jako z jiného světa. Tým miliardáře Elona Muska by mohl vybudovat opravdový Jurský park

Projekt Neuralink, který pracuje s mozkovými implantáty, může zcela zásadně změnit svět, jak ho známe. Pokud se nejedná pouze o fantasmagorickou představu několika zaměstnanců kolem Elona Muska či marketingově promyšlený tah, můžeme na naší planetě za patnáct let potkávat oživlé dinosaury. Že to zní šíleně? Rozhodně ano…

Počítač s mozkem?

Interakce lidí, počítačů a zvířat. V tomto spojení vidí Max Hodak spojitost, která může světu přinést výsledky jako ze sci-fi filmu. Ve svém posledním tweetu způsobil na internetu doslova hotový poprask.

„Pravděpodobně bychom mohli postavit Jurský park, kdybychom chtěli. Nebyli by to geneticky autentičtí dinosauři, ale... Možná 15 let chovu plus inženýrství k získání super exotických nových druhů,“ napsal Hodak na sociální sítí Twitter.

Zároveň v další návaznosti vysvětluje, že tento inženýrský a technologický přístup může být v budoucnosti použit k ochraně současných zvířecích druhů, kterým hrozí vyhynutí. Genetické inženýrství však může překonávat i ty nejbizarnější fantazie. „Proč se více záměrně nepokoušíme vytvářet novou rozmanitost?“ dodal Hodak.

