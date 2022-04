Nateklé kotníky a chodidla mohou být symptomem vážné nemoci

Infarkt je podle webu Mayo kliniky výsledkem blokace proudění krve do srdce. Může se jednat jak o nashromážděný cholesterol, tak i další látky v tepnách, které přivádějí krev do srdce. Tyto látky pak většinou na stěnách tepen formují plak, ze kterého může vzniknout krevní sraženina blokující proudění krve.

Tento nebezpečný stav je v celé řadě případů fatální, není tomu ale tak vždy. Je možné pacienta, u kterého se projevily symptomy infarktu, zachránit, ale je potřeba jednat okamžitě.

Mezi příznaky infarktu patří:

nevolnost

zažívací potíže

dušnost

studený pot

závrať

únava

tlak nebo bolest na hrudi

pálení žáhy

bolesti břicha

tlak nebo bolest v pažích, krku nebo čelisti

točení hlavy

Pokud u sebe pocítíte tyto symptomy, je důležité okamžitě jednat. Co nejdříve byste si měli zavolat záchranku nebo někoho požádat, aby vás zavezl do nejbližší nemocnice. Dopravit se v tomto případě do nemocnice sám se nedoporučuje.

Mezitím, co budete čekat na záchranku, si vezměte aspirin. Ten vám může pomoci minimalizovat poškození srdce pomocí obsahu kyseliny acetylsalicylové. Tato látka ředí krev a snižuje tak její srážlivost, tedy i tvorbu krevních sraženin, které poškození srdce způsobují.

Je ale doporučeno si záchranku zavolat ze všeho nejdříve, nečekejte proto s hovorem, než si vezmete aspirin.

Na jeden z rizikových faktorů infarktu ale může poukazovat otok chodidel a kotníků, jak na svém webu uvádí Americká akademie dermatologie. Tento stav totiž také poukazuje na nesprávnou činnost srdce. Proudění krve se totiž v takovém případě zpomalí a může způsobit otok dolní části nohou.

Při pomalém proudění krve je vznik infarktu mnohem pravděpodobnější.

Zdroj: Mayo Clinic, American Academy of Dermatology

