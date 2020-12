Několik jednoduchých rad prodlouží trvanlivost bramborového salátu. Užívat si ho můžete až čtyři dny

Bramborový salát nechybí téměř v žádném štědrovečerním menu. K rybě, k řízku, ke klobáse - ať už si vychutnéme jakoukoliv slavnostní večeři, salát patrně vždy bude asistovat. Jenže jak uchovat jeho zbytky tak, aby byly pro naše zažívání bezpečné co nejdéle?

Hygiena je základ

Odborníci připouští, že při dobrém skladování je možné uchovat bramborový salát i několik dní. Vždy je ale velmi důležité důsledně dodržovat hygienu. Pokud uděláme opravdu hodně salátu, na štědrovečerní stůl pravděpodobně odebereme na mísu jen jeho část, kterou je možné sníst, a zbytek zůstane v lednici. Důležité přitom je, abychom salát nabírali jen zcela čistou lžící. Jen tak se do zbytku nedostane nic, co by mohlo způsobit jeho rychlejší kažení. Salát, ukládaný do lednice, přikryjeme nejlépe potravinářskou fólií.

Nevracet zbytky

Neodhadli jste množství salátu, které se během večera sní? Zbytek rozhodně nevracejte do hlavní mísy. I několik hodin v teplém prostředí změní vlastnosti salátu, který se po tu dobu vlastně již „kazil“. Pokud bychom jej přidali k tomu, který byl po celou dobu v chladničce, mohlo by dojít k rychlé likvidaci celého zbytku.

Podle vlastní chuti

Před každou další konzumací je nutné salát znovu posoudit. S chemickými procesy, které vedou k jeho kažení, dochází také ke změně struktury, barvy a samozřejmě chuti. Jestliže tedy třeba hned druhý den zjistíme jakoukoliv odchylku od původního stavu, bude lepší si postesknout a salát vyhodit, než prožít další hodiny nebo dny na lůžku, ale s vědomím, že byl salát spotřebován do posledního kousíčku.

Jak dlouho tedy?

I přes všechna opatření, která budeme velmi úzkostlivě dodržovat, vydrží bramborový salát v poživatelném stavu maximálně čtyři dny. Ostatně až tak velké množství ho snad opravdu připravovat nemusíme. Každopádně silvestrovské chlebíčky už z něj snad nikdo připravovat nebude…

Jak prodloužit trvanlivost?

Největší problémy v salátu dělá kupodivu cibule, respektive její šťáva. Proto je dobré co největší její podíl odstranit přelitím cibule horkou vodou. Až po jejím okapání ji přimícháme do salátu. Stejně tak delší trvanlivosti salátu dosáhneme použitím koupené majonézy, v níž jsou vajíčka upravena a nehrozí tak rychlý rozvoj mikroorganismů nebo nákaza salmonelou. Tak dobrou a hlavně bezpečnou chuť.