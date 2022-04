Nemoci srdce: S problémy vám pomůže jeden běžný zvyk

Mezi nemoci srdce patří jak ty vrozené, kterým se předejít nedá, tak i ty, kterým se vyhnout lze, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Patří mezi ně mimo jiné:

onemocnění srdečního svalu

srdeční infekce

arytmie

onemocnění krevních cév

vrozené srdeční vady

onemocnění srdeční chlopně

Většině těchto nemocí se lze vyhnout pomocí celkového zdravotního životního stylu, zejména vyhýbáním se určitým zlozvykům a dalším aktivitám, které zvyšují riziko jejich vzniku.

Mezi příčiny nemocí srdce patří mimo jiné:

stres

cukrovka

užívání drog

nadměrná konzumace kofeinu

vysoký krevní tlak

kouření

nadměrná konzumace alkoholu

některé léky a doplňky stravy

obezita

nezdravý jídelníček

vysoká hladina cholesterolu v krvi

bakterie

viry

Zvýšenou pravděpodobnost vzniku tohoto druhu onemocnění máte ale také s přibývajícím věkem nebo pokud onemocněním srdce trpí někdo z vaší rodiny. Určitý vliv na vznik těchto nemocí může mít dokonce i nedostatečná dentální hygiena a nedostatek pohybu.

Pomoci vám může ale jeden zvyk, který praktikuje většina z nás, a to je pití obyčejné vody. Jde zkrátka o to pít vody dostatek a nenahrazovat ji nejrůznějšími nápoji s přidanými cukry. Pokud se totiž budete hydratovat pouze sladkými sodovkami, tak to může vést k celé řadě zdravotních komplikací, mezi které patří i obezita. Obezita poté může vést právě hned k několika srdečním chorobám.

„Podobně jako snížený příjem soli nám může i dostatečná hydratace pomoci snížit dlouhodobá rizika srdečních onemocnění,“ uvedla autorka studie Natalia Dimitrieva, Ph.D.

Zdroj: Mayo Clinic, National Heart, Lung and Blood Institute

