Nezničte zbytečně léčivou moc lipového květu. Sušení není složité, ale má svá pravidla

Lípa není jen jedna, v přírodě se vyskytuje mnoho druhů tohoto rostlinného rodu a v České republice najdeme hlavně lípu srdčitou a lípu velkolistou. Nemusíme mezi nimi vybírat, protože květy obou uvedených druhů je možné sušit a následně s úspěchem použít k léčbě. Jaké jsou zásady sběru a sušení lipového květu?

Kdy a jak sbírat lipový květ?

Květ těchto stromů, ostatně jako i všechny další bylinky, které si chceme usušit a uchovat na později, sbíráme nejlépe ve dnech, kdy je sucho. Nikoho asi nenapadne vydat se na lipové květy za deště, ale stejně tak bychom neměli chodit ani brzy po něm. Květy také určitě nebudeme sbírat do igelitové tašky, mohli bychom je znehodnotit. Nejlepší je vyrazit ke stromu s košíkem nebo látkovým sáčkem či taškou. Mělo by jít o prodyšný materiál. Sbíráme ideálně ty květy, které ještě nejsou plně rozvité, a trháme je i s přisedlým listenem (tedy s malým lístkem na stejné stopce).

Dejte šanci broučkům

Před sušením pak nechte květy alespoň několik hodin rozložené nejlépe venku. Často si spolu s nimi domů totiž přineseme malé broučky, které bychom v domácnosti jistě viděli neradi. Dejme jim tedy možnost - alespoň na balkoně - květy opustit. Samotné sušení potom musí probíhat pomalu a postupně, rozhodně nebudeme květy dávat například do trouby, jako to někteří nedočkavci bohužel dělají, nebo ven na přímé slunce. Snižuje se tím výrazně, až na minimum, množství silic, které jsou právě základem léčebných schopností lipového květu. Květy proto, pokud můžeme, necháme schnout venku ve stínu, když nemáme zahradu, je možné je sušit i doma například na rozkládacím sušáku na prádlo, přes který přehodíme látku jako podklad - čím prodyšnější, tím lepší. Správně usušený lipový květ by prakticky neměl změnit barvu.

Dobře uskladnit

Suché květy, ale opravdu dokonale suché, sesypeme do skleněné lahve a důsledně uzavřeme, aby neměly možnost navlhnout a plesnivět. Kdyby se to stalo, mohli bychom si místo úlevy přivodit velké problémy, pokud bychom si toho nevšimli. Z takto dobře uskladněného květu nevyprchá ani jeho specifická omamná vůně, která snad léčí sama o sobě.

K čemu můžeme lípu použít?

Téměř by se chtělo říct, že na cokoliv, ale tak snadné to zase není. Nicméně je její využití skutečně velmi široké, a to jak pouze samotného jejího květu, tak i v různých bylinných směsích. Patrně největší prospěch z lipových květů vytěžíme při zánětech horních cest dýchacích. V těchto případech se doporučuje pít lipový čaj ideálně slazený medem. Kromě vynikající chuti dostaneme do těla velkou dávku zdraví prospěšných látek, jako jsou flavonoidy, třísloviny a mnohé další. Lípa se ale neomezuje jen na léčbu kašle a horečky. Mimo to také zvyšuje pocení, a tím napomáhá k čištění organismu. S velkým úspěchem ji můžeme využívat na zmírňování bolestí hlavy, depresí a úzkostí, a to pro její zklidňující účinky. Možná by nebyl špatný nápad uvařit lipový čaj dětem večer před spaním…

Za lipový čaj nám poděkují také ledviny a žlučník a pokud bychom použili lípu zevně, můžeme ji jen vykloktat pro udržení zdravé ústní dutiny nebo využít k obkladům na bolavé klouby. Dokonce prý pomáhá také při hubnutí.

Nemusíme pít jen čaj

Všichni víme, že mnoho zdraví prospěšných látek ničí vysoké teploty. Proto nemusíme pít jen lipový čaj, kdy se sice květy přímo nevaří, ale vysoká teplota na ně přece jen působí, ale můžeme si připravit i lipovou limonádu. Jak na to? Jednoduše. Lipový květ vložíme do sklenice, přidáme cukr podle chuti, citron nakrájený na kolečka (dáme pozor, aby jeho kůra nebyla chemicky ošetřena) a vše přelijeme převařenou, ale již chladnou vodou. Necháme v uzavřené sklenici přibližně jeden týden a po následném přecezení můžeme pít. Tato zdravá limonáda chutná nejlépe vychlazená. Můžeme ji dosladit i medem. Limonáda z lipových květů jistě potěší hlavně děti.

Něco pro dospělé

Lipový květ (přibližně tolik, kolik se vejde do běžné sklenice od okurek), půl kilogramu cukru a čtyři litry vody dáme do velké sklenice spolu s vinnými kvasinkami. Po týdenním kvašení slijeme a uložíme do sklenic, kde budou probíhat další procesy. V období chřipek pak toto lipové víno jistě oceníme.

