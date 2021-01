Obezita je nemoc, tvrdí doktorka Svobodová. Když brzy něco neuděláme, bude s námi zle

Paní doktorko, je podle vás obezita nemoc?

Ano, obezita je závažná, většinou polygenně podmíněná nemoc. Bylo prokázáno více než 600 různých genů, které se podílí na vzniku a rozvoji obezity ze 40 – 70 %.

To je celkem alarmující číslo, ne?

Určitě je. Ale i když je toto číslo poměrně vysoké, nelze přičítat nárůst výskytu obezity posledních desetiletí v populaci pouze dědičným vlohám. Ty se nemohly během posledních 30 let nijak významně měnit. Je zřejmé, že se na vzniku tedy podílí i mnoho dalších faktorů zevního prostředí (strava, nedostatek pohybové aktivity, stres apod.).

O redukci váhy usiluje zhruba 64 % české populace. Zhubnout se pokouší 75 % žen a 52 % mužů. 80 % lidí, kteří svou hmotnost vnímají jako nadváhu, ji chce snížit.

Co by měl jako první udělat člověk, který chce řešit svoji váhu?

Nejprve by se měl každý nad sebou zamyslet a zhodnotit svůj dosavadní životní styl. Jeho správná analýza je vždy základním předpokladem úspěšné redukce hmotnosti. Jen dobré monitorování vlastního jídelníčku a pohybové aktivity u těch, kteří s hubnutím začínají, vede většinou k poměrně rychlému krátkodobému poklesu váhy. To bývá dobrý začátek a výborná motivace k dalšímu snažení.

A další krok?

Konzultace s odborníkem, jehož postupy jsou zcela individuální a probíhají většinou ve spolupráci s lékařem. Ten má k dispozici i nepříliš rozsáhlé spektrum léků, které slouží vždy jen jako pomocná berlička - přesto významná. Jindy je třeba využít spolupráce klinického psychologa. Nedílnou součástí komplexní obezitologické léčby může být i chirurgické řešení.

Jak se podle vašich zkušeností vyvíjí situace v České republice? Přibývá obézních lidí, je to hrozba i do budoucna?

Obezita, která je nazývána celosvětovou epidemií 3. tisíciletí, postihuje významně i Českou republiku. V ČR trpí obezitou podle oficiálních zdrojů více jak 25 % dospělé populace. Když však sloučíme výskyt nadváhy a obezity, dojdeme k číslu, které přesahuje 70 %. To jsou hodnoty převyšující evropský průměr. Za zvláště alarmující fakt považuji, že se výskyt obezity a nadváhy posouvá do mnohem mladšího věku.

Souvisí s tím třeba i další onemocnění, která se v souvislosti s obezitou projeví?

Přesně tak to je. S obezitou velmi úzce souvisí další závažná onemocnění, která se objevují u mnohem mladších jedinců. Jde o cukrovku, srdečně-cévní i nádorová onemocnění. Dnes není výjimkou pacient v adolescentním věku, který trpí cukrovkou či se léčí na vysoký krevní tlak v důsledku obezity.

Muži řeší především problémy se zdravotní či fyzickou kondicí (87 %), ženy tyto problémy řeší méně často (76 %), zato je trápí otázky spojené s atraktivitou (50 %).

Jaké jsou tedy největší zdravotní hrozby spojené s obezitou?

Výskyt obezity významně zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího rozvinutí tzv. metabolického syndromu. Tedy dalších úzce provázaných onemocnění, jako je například cukrovka, vysoký krevní tlak či vysoká hladina cholesterolu a dalších lipidů v krvi se všemi jeho důsledky. Tím je například rychle se rozvíjející ateroskleróza.

Jak vypadá "rizikový" pacient?

Je to především ten, u kterého je přítomna obezita tzv. mužského typu, někdy se popisuje jako "typ jablíčko", tedy kdy má výrazně vyšší obvod pasu (u žen nad 88 cm a u mužů nad 102 cm). Již přítomnost tohoto faktoru by tedy měla znamenat zvýšenou pozornost jak ošetřujícího lékaře, tak pacienta samotného a měla by být dostatečnou motivací k zásadnímu zásahu v oblasti životosprávy, která povede k redukci hmotnosti.

Zajímavosti z průzkumu pro projekt Nebudu obézní

Ženy se za období 5 let v průměru pokusí zhubnout více než 6krát, muži 5krát.

Nižší váhu si trvale udrží pouze 19 % z nich, pětina (22 %) do půl roku znovu přibere. Zhubnout a váhu si udržet je problémem pro 81 % mužů i žen.

Konzumaci nadmíry jídla si připouští dvě pětiny mužů i žen.

Úprava jídelníčku je nejčastější metodou hubnutí (64 % mužů, 76 % žen) spolu s omezením příjmu potravy (54 %).

S lékařem svou váhu konzultovala pětina českých mužů a žen. V 69 % se radili se svým praktickým lékařem.

Dvě pětiny osob vynaložily na své pokusy zhubnout celkovou částku vyšší než 1 000 Kč (27 % osob - částku vyšší než 3 000 Kč).

Redukční dietu vyzkoušelo 37 % žen a 21 % mužů.

