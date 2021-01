Trump se nevzdává. Odřízly ho sociální sítě, tak chce mít vlastní televizi

S vítězstvím Joe Bidena musel Donald Trump opustit oválnou pracovnu. Je jasné, že o pozornost tato výrazná osoba americké politiky a showbyznysu určitě nepřijde. Média se začínají zaměřovat na jeho budoucí aktivity, ke kterým se Trump stále nevyjádřil, protože do poslední chvíle věřil ve své znovuzvolení. Často se však spekuluje o přípravě kampaně pro další volební období, ale nejpropíranějším tématem je tzv. „Trump TV“.

Nic jiného mu skoro nezbývá

Manžel Ivanky Trumpové a poradce bývalého prezidenta Jared Kushner několikrát potvrdil americkému deníku Business Insider, že se o založení Trumpova televizního impéria spekuluje s velkým nadšením. V současné době je založení nové televize jeden z mála způsobů, jak Donald Trump může promlouvat ke svým příznivcům.

Jeho profily na Facebooku, Twitteru a dalších sociálních sítích jsou zablokované na dobu neurčitou kvůli jeho kontroverzním a často urážlivým příspěvkům. Vše vygradovalo v posledních dnech, kdy pomocí Twitteru nabádal své voliče k revoltě, při které došlo k násilnému vniknutí do amerického Kapitolu a smrti pěti lidí.

Fox News si "dovolili moc"

Zásadní krok vpřed udělala i konzervativní televize Fox News, která podporovala Trumpa až do poslední chvíle. Během vyhlašování voleb zde totiž uznali výhru stávajícího prezidenta Joe Bidena, čímž otočili zády k Trumpovi a jeho plánu zdiskreditovat výsledek hlasování.

Jared Kushner dokonce vyzval Fox News k odvolání jejich tvrzení, ale televizní kanál mu nevyhověl. Od té doby je bývalý prezident ke stanici nepřátelský a několika americkým deníkům potvrdil, že hledá novou alternativu televizního vysílání. New York Times, největší metropolitní noviny ve Spojených státech, potvrdily nové jednání o Trump TV v listopadu. Tedy těsně po Bidenově výhře.

Stále je přesvědčen o svém vítězství

Roli v tom hraje jedna důležitá věc - Donald Trump je stále přesvědčen o zfalšovaném výsledku voleb. Televizní stanice, platformy na sociálních sítích, dokonce i několik zástupců republikánské strany s ním však pokud možno nechtějí mít nic společného.

I přesto bývalému prezidentovi zůstává několik milionu příznivců, se kterými si bude chtít udržet kontakt, buď už kvůli svému egu nebo se budou hodit v příštích volbách. Vlastní televizní stanice, kde ho nikdo nebude omezovat, by mohlo být logickým řešením.

Obrovská investice, diváci zaručeni

Jisté je, že uskutečnit takový plán by ani pro Trumpa nebylo nic snadného. Podle mezinárodního businessového deníku Quartz se investice na tak rozsáhlý projekt pohybuje ve stovkách milionů dolarů, jmění exprezidenta USA se v posledních letech tenčí. Navíc jsou nutná různá povolení, mnoho vybavení a prostor. Takže i kdyby Trump sehnal potřebné finance, je to otázka několika let, než by mohl začít vysílat. a trvalo by několik let, než by stanice mohla začít vysílat.

Jednu výhodu by ale měl. U běžných televizních kanálů trvá dlouho, než si vytvoří základnu na trhu a nasbírají pravidelné diváky. Donald Trump má ale několik desítek milionů věrných příznivců, kteří pevně věří, že sociální média byla jejich prezidentovi odebrána neprávem. Trump TV by díky nespokojeným volitelům mohl mít úspěch.

Poslední slovo by mohl mít Biden

A pak existuje ještě jedna, z pohledu Trumpa možná nejlákavější možnost. Mohl by koupit už existující televizi a tím ušetřit čas. Otázkou zůstává, zda-li s jeho reputací by někdo do takového obchodu šel. Ovšem ne nadarmo se říká, že peníze nesmrdí.

Buď jak buď, pokud by Trump televizi získal jakýmkoli způsobem, je tu ještě jeden zásadní zádrhel. Exprezident by musel získat souhlas Federální komise Spojených států amerických pro komunikaci. A ta spadá pod současnou hlavu státu Joe Bidena.

