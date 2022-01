Omikron: Proč je tak vysoké procento nakažených, vysvětluje virolog a přidává, jak se spolehlivě chránit

Omikron je mnohem nakažlivější než jeho předchozí varianty a možnost, že se tímto druhem viru nakazíte, se tak v porovnání s jeho předchozími variantami zvyšuje. To platí bohužel i u plně očkovaných lidí.

Důvodem zvýšené nakažlivosti viru je to, že je uzpůsobený k infikaci buněk v krku, na rozdíl od předchozích variant koronaviru, které byly uzpůsobené spíše na infikaci buněk hluboko v plicích.

Omikron je zkrátka schopný infikovat zcela jiné druhy buněk, to je to, čím se od předchozích variant liší, zároveň je to i důvodem jeho vysoké nakažlivosti, jak pro The Guardian vysvětlil profesor virologie na univerzitě v Londýně Deenan Pillay.

Dále k vysoké míře nákazy také přispívá celá řada aktivit a dalších rizikových faktorů ve společnosti.

„S neustálým nárůstem počtu případů pozitivních na variantu omikron je evidentní, že k nejnovější mutaci přispělo mnoho faktorů. Některé z hlavních způsobů, jak dochází k infikaci, jsou nízká proočkovanost a nedostatek sociálního odstupu. Společenská setkání pořádaná v uzavřených prostorách s jedinci, kteří nejsou 100% plně očkovaní, také vedla k nárůstu případů COVID-19,“ sdělil pro Eatthis expert na infekční choroby a výzkumník Dr. Serhat Gumrukcu.

Jedněmi z nejdůležitějších opatření, jak se před novou variantou coronaviru chránit, je tedy podle expertů očkování a chránění se rouškou a sociální distancování kvůli vysokému procentu neočkovaných lidí v populaci.

„Řekl bych, že nejlepší věc, kterou můžete udělat, abyste se vyhnuli nakažení, je nechat se co nejdříve očkovat. Nechte si dát všechny dávky. Mezitím praktikujte sociální distancování, kdekoli je to možné, často si dezinfikujte ruce a povrchy,“ uvedl pro web Eatthis Dr. Bob

Zdroj: Eatthis

