Omicron: Jak se nákazy co nejrychleji zbavit, pokud se léčíte sami doma?

Varinta omicron je sice mnohem nakažlivější než varianta delta a původní varianty covidu, ale neumírá na ni tolik pacientů jako na méně nakažlivé varianty.

To je dáno tím, že varianta omicron je lépe uzpůsobená na infikaci buněk v krku než na infikaci těch buněk, které se nacházejí hluboko v plicích. To je důvod, proč je nakažlivější, ale zároveň méně nebezpečná, jak pro The Guardian vysvětlil profesor virologie na univerzitě v Londýně Deenan Pillay.

Touto variantou covidu se sice mohou nakazit i očkovaní lidé, ale průběh nemoci je u nich poté mnohem mírnější.

„Je pravděpodobné, že lidé, kteří mají dvě nebo tři dávky očkování, a přesto se omicronem nakazí, budou mít velmi mírný průběh nemoci,“ uvedla pro server CBC Dr. Katharine Smart.

U většiny lidí se symptomy nakažení omicron variantou viru podobají běžné chřipce.

Postup léčby

„Když se zamýšlíme nad tím, jak se můžeme vyléčit sami doma, tak je dobré se zaměřit zkrátka na běžné postupy, kterými byste se léčili, kdybyste měli jen chřipku,“ pokračovala.

Mezi hlavní symptomy této varianty coronaviru se řadí zejména rýma a bolest v krku, ale často se u nakažených objevuje také bolest hlavy, kašel a únava, uvedl profesor Tim Spector pro newsGP.

„Nejdůležitější je se nepřemáhat, hodně odpočívat, pít dostatečné množství tekutin,“ řekla Dr. Smart.

Dále také pacientům, kteří se z omicronu léčí doma, doporučila soustředit se na jídla, která jim pomohou nákazu překonat, mezi ty patří podle doktorky zejména různé polévky.

Na co si dát pozor

Dále také varovala, že je nutné neustále monitorovat stav pacienta a dávat si pozor na určité příznaky, které by mohly znamenat, že vyžaduje odbornou asistenci.

„Pokud se vám velmi těžce dýchá, máte problém popadnout dech a jste vyčerpaní z jakékoliv námahy a máte problémy s dechem, i když ležíte, tak to může znamenat, že potřebujete lékařskou péči,“ varovala Dr. Katherine Smart.

Zdroj: CBC, newsGP, The Guardian

