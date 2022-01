Omicron: Nové studie s překvapujícími závěry. Co je u nové varianty covidu jinak?

Omicron je mnohem nakažlivější než předchozí varianty covidu. Důvodem je skutečnost, že mnohem častěji než plíce infikuje prostředí krku. To je také důvod, proč je tato mutace viru mnohem nakažlivější, ale zároveň na ni neumírá takové množství pacientů jako na předchozí varianty této nemoci, informoval server The Guardian.

„Výsledkem mutace, který dělá omicron jiným než předchozí varianty, je schopnost infikovat zcela jiné druhy buněk,“ řekl pro The Guardian profesor virologie na univerzitě v Londýně Deenan Pillay.

„V podstatě to vypadá, že je více schopný infikace horních cest dýchacích, tedy buněk, které se nacházejí v krku. To znamená, že se v krku může množit mnohem rychlejším tempem, než by toho byl schopný hluboko v plicích. To je sice jen předběžný odhad, ale studie ukazují stejným směrem,“ vysvětlil.

Skutečnost, že se tato varianta viru rozmnožuje v prostředí krku, je důvodem, proč je mnohem více nakaživá, ale mnohem méně nebezpečná.

U viru, který je schopný infikovat spíše buňky v plicích, by to bylo přesně naopak. Takový druh viru se tak rychle nešíří, ale je velmi nebezpečný.

Ještě ale není načase odhazovat roušky

„Tyto informace, které jsme na základě studií získali, jsou sice dobré zprávy, to ale neznamená, že byste měli přestat být ostražití. Pokud jste totiž z hlediska zdravotního stavu zranitelnější, mohou se u vás při nákaze omicronem objevit velmi vážné následky. Mohou být dokonce i fatální,“ vyjádřil se k výsledkům studií profesor James Steward, předseda molekulární virologie na univerzitě v anglickém Liverpoolu.

Výzkumy, provedené na hlodavcích, také ukazují pozitivní výsledky při nákaze omicronem v porovnání s předchozími variantami. Infikované myši ztratily mnohem méně tělesné hmotnosti a v jejich těle vědci nalezli mnohem menší množství viru, než tomu bylo u předchozích variant covidu.

Tento typ studií je dalším důkazem, že tato varianta nemoci tělo infikuje zcela jiným způsobem než varianty předchozí.

Bohužel se ale také ukázalo, že ani lidé s dvěma dávkami očkování nejsou proti omictonu imunní. U lidí s třetí dávkou vakcíny ale odolnost proti nákaze omicronem stoupá.

Zdroj: The Guardian

