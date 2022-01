Omikron jste mohli prodělat, aniž byste o tom věděli. Zjistěte, jestli máte přirozenou imunitu

Existuje totiž hned několik symptomů, které se objevují u lidí, kteří si touto nákazou prošli.

Můžete tak získat náznaky toho, jestli máte, či nemáte přirozenou imunitu, která se v našich tělech po infikaci koronavirem formuje.

Následující symptomy vám mohou pouze naznačit, jestli jste prodělali, či neprodělali covid. Pokud tedy na sobě pozorujete některé z následujících zdravotních potíží a chcete vědět s jistotu, jestli se ve vašem těle již vytvořila přirozená imunita proti covidu, nechte si udělat test protilátek, který vám s jistotou řekne, zda v těle protilátky máte, nebo ne.

Mezi příznaky prodělání koronaviru patří:

dušnost

únava

bolesti břicha

zmatenost

začervenání očí

Co se děje s naším tělem po prodělání covidu?

Většina vědců se shoduje na tom, že si naše těla proti nákaze covidem po jejím prodělání vytvoří imunitu.

Národní zdravotní institut USA popisuje průběh nákazy následovně: „Imunitní buňky a proteiny, které cirkulují v těle, dokážou rozpoznat a zneškodnit patogen. Pokud se s ním setkají znovu, tak naše tělo před nemocí chrání a snižují závažnost onemocnění.“

Tato přirozená imunita nám ale bohužel nevydrží navždy.

„Někteří lidé mají představu, že poté, co se infikují, budou trvale chráněni před COVID-19, jako by to byly spalničky. Viry, které způsobují tyto infekce, jsou ale velmi, velmi odlišné. Ochrana proti koronaviru po určité době přirozeně slábne,“ vyjádřil se profesor preventativní medicíny a infekčních onemocnění na Vanderbiltově univerzitě Dr. William Schaffner pro web Healthline.

Zdroj: Express, Healthline

