Omikron: Jak před nákazou ochránit vaše děti? Rodiče dělají zásadní chybu

Dnes už není ani jisté, jak přistupovat k tak běžným dětským aktivitám, jako je docházka do školy nebo hra s kamarády. Mezi rodiči se ve velkém rozmáhají pocity stresu a beznaděje. Děti se totiž často ze škol vrací nakažené a s nutností karantény.

Vyhlídka na školní docházku v čase, kdy tu řádí nová a mnohem nakažlivější varianta covidu, tedy není zrovna růžová.

„Všichni jsou teď neuvěřitelně rozrušení,“ řekla pro server WebMD klinická psycholožka Andrea Bonior, PhD.

Podle Steven Meyers, PhD, předsedkyně psychologie na Rooseveltově univerzitě, existuje několik kroků, pomocí kterých mohou rodiče celou situaci lépe zvládat a minimalizovat tak její dopady na ně samotné i na jejich ratolesti.

Dejte svým dětem potřebné informace

Je potřeba dětem vše do detailu vysvětlit. „Kvůli různým dezinformacím a nepřesným informacím je pro rodiče velmi těžké celou situaci správně navigovat,“ uvedla Meyers.

Je zkrátka nutné si ve vaší rodině pevně stanovit akceptovatelné chování a i to neakceptovatelné. Pomoci také může dítěti vysvětlit, jaké pro to máte důvody a jaké následky by mohly plynout z těch aktivit, které jsou "zakázané".

Stres a úzkost

Vaše ratolesti mohou na celou situaci reagovat mnohem hůře, než si myslíte. Je proto potřeba sledovat, jestli vaše dítě v důsledku pandemie netrpí zvýšenou úzkostí či stresem a případně tyto stavy adekvátně řešit.

Některé děti si totiž své pocity nechávají pro sebe, zejména teenageři. Tyto pocity se ale poté mohou projevit mimo jiné i bolestí hlavy, břicha a problémy se spánkem, vysvětlila Meyers.

Přiznejte, že něco nevíte

Místo toho, abyste před dětmi předstírali, že jste experty v oboru virologie, se nebojte přiznat, že něco zkrátka momentálně nevíte. Vysvětlete dětem, že poznatky ohledně covidu, zejména ohledně jeho nových variant, se zkrátka neustále mění.

V budoucnu tak budete moci lépe vysvětlit, proč se vaše názory na to, co by vaše ratolest měla a neměla dělat, liší.

"Rodiče by měli vysvětlit, že věda se neustále mění. Spolu s novými poznatky se tak v budoucnu budou měnit jejich doporučení a rozhodnutí,“ dodala Meyers.

Zdroj: WebMD

KAM DÁL: U některých profesí jsem pro povinné očkování. Buď to pracovník akceptuje, nebo ne, říká epidemiolog Maďar.